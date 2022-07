Itt az első komoly jel: recesszióba lépett az amerikai gazdaság?

A GDPNow mutató, az Atlanta Fed széles körben figyelt indokátora azt mutatta csütörtökön, hogy a második negyedévben az amerikai gazdaság 1%-os visszaesésben volt. A második negyedév tegnap zárult le.

On June 30, the model nowcast of real GDP growth in Q22022 is -1.0%.