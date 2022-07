Zsiday Viktor; történelmi lakáspiaci rekord; honnan lesz itt sertés, marha, csirke?

Mutatjuk, melyek voltak a leghallgatottabb, legizgalmasabb podcastjeink a július 3-mal záródó héten.

Zsiday Viktor: ez már a második fázis, a harmadik Törökország

A Portfolio Checklist hétfői adásának első részében arról volt szó, hogy milyen gazdaságpolitikai szándék vezethetett a forint elmúlt évekbeli folyamatos romlásához, és milyen következményei lehetnek annak, ha minden változatlanul megy tovább. A témával kapcsolatban Zsiday Viktor, a Citadella Alap portfóliómenedzsere volt a vendégünk, aki az adás megelőzőnapokban egy blogposztot közölt a témában. Az adás második részében az Ukrajnában zajló háborúról volt szó, az oroszok ugyanis bevették Szeverodonyeck városát, kérdés ugyanakkor, hogy ez mit jelent a háborús céljaikat illetően. A hadi helyzettel kapcsolatban Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Végül a Brain Barral foglalkoztunk, az ősszel megrendezésre kerülő fesztivál ugyanis bejelentette első előadóit. A rendezvény médiapartnere a Portfolio.

Katasztrófa fenyeget Magyarországon: mégis honnan lesz itt sertés, marha, csirke?

Döbbenetes, százmilliárdos nagyságrendű az a többlet, amelyet forgóeszközként kellene beletenni a hazai állattartó ágazatba annak érdekében, hogy az képes legyen áthidalni a jelenlegi, drágább termelési feltételek jelentette helyzetet. Félő, hogy ez sokaknak túl nagy feladat lesz, így rengeteg tenyésztő tűnhet el a piacról. Erről beszélgetett Orosz Márton, a Portfolio heti podcastjének házigazdája Hollósi Dáviddal, a Takarékbank Agrár üzletágának ügyvezető igazgatójával és Braunmüller Lajossal, a Portfolio szakújságírójával.

Történelmi rekord állt be a magyar lakáspiacon

A Cheklist keddi adásának első részében a hazai albérletpiaccal foglalkoztunk, mivel a KSH jelentése szerint gyorsuló ütemben nőnek az árak országszerte, kiemelten Budapesten. A jelenlegi szint rekord, még soha nem volt ilyen drága lakást bérelni országosan, mint most. Arról, hogy mi mozgatja az árakat, milyen különbségek vannak országon belül, illetve hogy mikor jöhet a fordulat, Futó Pétert, a Portfolio Ingatlan divíziójának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az Egyesült Államokban népszerű, online részletfizetési módszerrel, a BNPL-el (Buy Now, Pay Later) foglalkoztunk, melynek bevezetését a Revolut is tervezi Európában. A témával kapcsolatban Tonács Attila, lapunk Pénzügy rovatának elemzője volt a Checklist vendége.

Magszólalt Jakab Feren a harmadik, negyedik oltásról

A csütörtöki Checklist első részében arról volt szó, hogy alacsony járványügyi készültség mellett kezdtek el emelkedni a koronavírus-esetszámok Magyarországon. Arról, hogy ebben a helyzetben milyen óvintézkedéseket érdemes tenni, illetve hogy mi a tudományos álláspont a harmadik és negyedik oltással kapcsolatban, Dr. Jakab Ferenc virológust, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettesét kérdeztük. Az adás második részében az MNB által ma közzétett gazdasági előrejelzésekről, többek között az idei és jövő évi inflációról, valamint a gazdaság várható teljesítményéről lesz szó. A témával kapcsolatban Madár István, lapunk Makro rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége.

Kész, vége: így tiltják be a benzines és dízel autókat az EU-ban

A Portfolio Checklist szerdai adásának első részében arról volt szó, hogy kompromisszumos megoldásra jutottak az EU-s tagállamok környezetvédelmi miniszterei a belső égésű motorral szerelt járművek európai jövőjéről. A témával kapcsolatban Szandányi Levente, a Portfolio autóipari elemzője volt a Checklist vendége. Adásunk második részében a jegybank keddi kamatdöntését értékeltük. Lapunk Makro rovatának elemzőjét, Beke Károlyt kérdeztük a 185 bázispontos emelés hátteréről, hogy milyen inflációs várakozásai vannak jelenleg a jegybanknak, illetve hogy miért vonhatták össze az egyhetes betét kamatát az alapkamattal.