Egy dologra biztosan fel kell készülni a repülős vakációkor: a káoszra!

A késések és a járattörlések kedvezőtlen hatással lehetnek a fogyasztók utazási kedvére - mondta a portálnak Laura Hoy, a Hargreaves Lansdown részvényelemzője, aki szerint mindeközben a légitársaságok vékony jégen táncolnak aközött, hogy megpróbálják megragadni a pandémiát követő utazási boomot, és felkészüljenek a gazdasági feltételek romlásával várhatóan bekövetkező lassulásra.

A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató cég szerint június 24. és június 30. között 400 járatot töröltek a brit reptereken, amely 158%-os növekedést jelent a 2019-es év ugyanezen időszakához képest. Ez azért is aggodalomra adhat okot, mert az említett időszak a nyári főszezonon kívül volt, amely Európában általában július és szeptember eleje között van. London legforgalmasabb repülőtere, a Heathrow a múlt héten arra kérte a légitársaságokat, hogy csökkentsék a járatok számát, mivel az utasszám meghaladta azt, amit kezelni tudtak. Néhány utas nem tudta, hogy törölték a járatát, míg mások a hosszú sorok miatt panaszkodtak. Az easyJet fapados légitársaság több ezer járatot csökkentett a nyár folyamán, hogy megpróbálja minimalizálni a káosz kockázatának mérséklése érdekében. Az Egyesült Államokban is hasonló problémákkal szembesültek az utazók, akik a július 4-i hétvégére el akartak utazni, mivel több mint 12 000 járat késett és több száz járatot töröltek.

Júniusban Párizs fő repülőterén a járatok negyedét törölték a dolgozók sztrájkja miatt - írja a CNBC, amely további sztrájk okozta zavarokat vetít előre. A British Airways a következő hetekben sztrájkra készül, a dolgozók azt követelik, hogy a világjárvány idején bevezetett 10%-os bércsökkentést vonják vissza. A Ryanair spanyolországi dolgozói pedig a hétvégén közölték, hogy júliusban 12 napig sztrájkolnak, jobb munkakörülményeket követelve.

A fennakadások a nyár folyamán is folytatódni fognak

akár a légiforgalmi irányítás, akár a földi kiszolgálás, akár a biztonsági személyzet, akár a légitársaságok saját maguk által okozott munkaügyi problémák miatt - véli Stephen Furlong, a Davy vezető iparági elemzője, aki nem tartja valószínűnek, hogy az elkövetkezendő hónapokban enyhülni fog az utazási káosz.

Mi okozza a fennakadást?

Az utazási káosznak a portál szerint több oka is van, és ezek többnyire az egész iparágat érintő problémák, nem pedig ország- vagy légitársaság-specifikus problémák. Alexander Irving, az AB Bernstein európai közlekedési elemzője szerint az utasok rohamtempóban érkeztek vissza tavasz óta a légi közlekedésbe, amelyre sem a repülőterek, sem a légitársaságok nem készültek fel. Egyszerűen nincs most annyi személyzetük, amennyire egy teljes menetrend szerinti nyárhoz szükség lenne - szögezte le.

A járvány idején az üzletmenet leállása miatt számos légitársaság, repülőtér-üzemeltető és egyéb a szektorhoz kapcsolódó vállalat is bocsátott el dolgozókat, akik közül sokan máshol helyezkedtek, és nem tértek vissza a korlátozások feloldásával az ágazatba, míg mások korai nyugdíjazásra kényszerültek.

"Végső soron több munkaerőre van szükségünk" - húzta alá Irving. Ráadásul sokan döntöttek és döntenek úgy, hogy a jobb munka-magánélet egyensúlyt keresve mondanak fel, gyakran úgy, hogy nem is találtak másik munkahelyet, új dolgozókat pedig nehéz vonzani és a képzésük is időigényes sok esetben. Sokan azok közül, akik az ágazatban maradtak, nem érzik magukat kellően kompenzáltnak, és panaszkodtak a munkakörülményekre. A sztrájkok elkerülése érdekében többet kell fizetni az embereknek, és jobban is kell bánni velük.

Az amszterdami Schiphol repülőtéren a takarítók, csomagkezelők és biztonsági személyzet egy csoportja a Reuters szerint idén nyáron 5,25 eurós ( 2000 forint feletti) órabért fog kapni. Ugyanakkor ugyanez a repülőtér azt is bejelentette, hogy idén nyáron korlátozni fogja az utasforgalmat, különösen a fennakadások csökkentése érdekében.

Más országok is igyekeznek javítani a helyzeten a repülőtereiken. Spanyolországban a rendőrség több alkalmazottat vesz fel az ország néhány legforgalmasabb repülőterén, és Portugália is növeli a határellenőrzésben dolgozók létszámát.

"A legtöbb vállalat válasza a világjárvány kitörésekor az volt, hogy csökkentette a kapacitást, mivel tartósan alacsonyabb növekedési ütemre számított. A világjárvány azonban más eredményt hozott: a világgazdaság gyakorlatilag kikapcsolt, majd rövid időn belül újra bekapcsolt" - mondta a CNBC-nek Roger Jones, a London & Capital részvényekért felelős vezetője, aki szerint a

a munkaerőpiaci hiányosságokon felül az infláció is problémát jelent.

"Az infláció, különösen az üzemanyag és a bérek esetében súlyosbítja a helyzetet, és valóban nehéz működési környezetet teremt, ami a nyereségességet veszélyezteti" - tette hozzá.

Számos légitársaság, köztük a British Airways és az Air France-KLM is pénzügyi támogatást kapott a kormányoktól a járvány idején, hogy elkerüljék az összeomlást. Számos szakszervezet és légitársaság azonban most több segítséget követel a kormányoktól az ágazat újjáélesztésének támogatása érdekében.

