Kilőttek az európai gázárak, miután újabb komoly ütésre készülnek Putyinék

A cseppfolyósított földgáz értékesítésére nem vonatkozik a rubelben való elszámolás, de az erre való kiterjesztést is meg kell fontolni – jelentette ki hétfőn az Állami Dumában tartott beszédében a Gazprom főosztályvezető-helyettese az orosz Interfax tudósítása szerint.

Kirill Popolusz javaslata nem meglepő azután, hogy a múlt héten lényegében kiszorította az egyik legnagyobb LNG-kitermelő projektből (Szahalin-2) a külföldieket az orosz állam – utal rá a Reuters a mai tudósításában.

A most meglebegtetett ötlettel a jelek szerint nagyobb kontrollt (nyomásgyakorlást) akarnak az oroszok a vezetékes földgázt helyettesítő "menekülőtermékben" is.

Ez azért lehet logikus az ő szempontjukból, mert az elmúlt hónapokban nagyon felpörgött a cseppfolyósított európai földgáz import, így valamelyest gyengült az oroszok kezében az ütőkártya, hogy a téli hónapokban komoly ellátási krízist tudjanak kiváltani Európában azáltal, hogy őszig nem tudják az uniós országok kellően feltölteni a gáztárolókat. Ezzel a témával bővebben egy minapi podcast adásunkban is foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 25. Hamarosan záródhatnak az orosz gázcsapok, Európa felkészül a télre

Azzal ugyanis, ha a „rubelben fizetésre” áttérésre valamely európai LNG-vevő nem hajlandó, ürügyet lehet kreálni arra, hogy felé leálljon az orosz LNG-export, ahogy azt az elmúlt hónapokban láthattuk a vezetékes gázszállítás esetén például a bolgároknál és a lengyeleknél.

Az már más kérdés, hogy a rubelben fizetési módszer valójában csak egy technikai átállás, ami kapcsán mind az európai, mind az orosz vezetés verheti a mellét, hogy sikerült rábírnia az ő akaratát a másikra, miközben az oroszok nyomást is tudnak gyakorolni a vevőikre. Amint megírtuk: az eredeti szerződéses keretek módosítása nélkül, azaz az európai gázvásárló által euróban indított átutalást a Gazprombank érintésével rubelben érkezik a Gazpromhoz. Mégis voltak olyanok, akik erre nem voltak hajlandók és le is állította feléjük a szállítást a Gazrom.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 17. Eldőlt az orosz gázt rubelért vita: mindkét fél győztesnek hirdetheti magát

Most azzal, hogy az orosz cég illetékese meglebegtette a rubelben fizetés kiterjesztését az LNG-re is, újabb területen tud nyomást gyakorolni a nyugati hatalmakra, mert például az európaiak közül Spanyolország lényeges vevő ebben a szegmensben, illetve például Japán a saját LNG-importjának 10%-át a Szahalin-2 projektből biztosította (két nagy japán cég tulajdonos is volt a kitermelésben).

Oroszország a világ LNG-exportjának kb. 8%-át adja évi 40 milliárd köbméteres kapacitással, és a két fő LNG-termelő az említett Szahalin-2, illetve a Novatek Jamál-LNG projektje és a legtöbb vevő ázsiai, így tehát a rubelben fizetés meglebegtetése nemcsak európai, hanem ázsiai vevőkre is nyomást helyezhet. Az pedig a szállítási bizonytalanság fokozásával, valamint a kínálat korlátozásával világszerte képes felhajtani a cseppfolyós, illetve a vezetékes gázszállítás árát is.

Éppen ez látszott a hétfői kereskedésben is, mert amint délhez közeledve elhangzott a Gazprom illetékesének „ötlete”, megint elkezdett szárnyalni a gázár és például az augusztusi határidős TTF gázár 10%-kal 160 euró/MWh-ra ugrott, a szeptemberi és októberi szállítás ára pedig hasonló mértékben 163-164 euró körülre ugrott.

A 2022. augusztusi gázár a holland TTF gáztőzsdén. Forrás: theice.com

Érdemes megjegyezni, hogy tavaly egy jóval nyugodtabb gázpiac és jellemzően jóval alacsonyabb gázárak mellett Oroszország a vezetékes gázértékesítésből 55,5 milliárd dollárnyi bevételt realizált, LNG-exportból pedig 7,3 milliárd eurót, de idén mindkét összeg sokkal magasabb lehet a gázárak elszállása miatt még akkor is, ha az Európába irányuló vezetékes gázszállítást nyomásgyakorlás miatt jócskán visszafogta a Gazprom, az LNG-szállításokat pedig Ázsia felé próbálja felpörgetni Oroszország.

Címlapkép forrása: Shutterstock