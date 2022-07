Kimondta a Kúria az ítéletet a pedagógusok januári figyelmeztető sztrájkjáról

A bíróság szerint jogszerűek voltak a sztrájkkövetelések, valamint az érdekképviseleteknek adott igazat a munkabeszüntetés alatt szükséges, még elégséges szolgáltatások ügyében is – amibe nem tartozhat bele, hogy a pedagógusok sztrájk közben is tanítsanak, ahogy azt a kormány elképzelte - ismertetik a cikkben.

Korábban az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék jogszerűnek ítélte meg a pedagógusok kétórás figyelmeztető sztrájkját, ám másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla már törvényellenesnek ítélte, mert annak időpontjában a jogszerűséget kimondó elsőfokú határozat még nem emelkedett jogerőre. Utóbbit változtatta meg a Kúria, amely kimondta, a figyelmeztető sztrájk a szakszervezetek által ajánlott még elégséges szolgáltatásokkal együtt - amely nem tartalmazta a sztrájk alatti tanítást - jogszerű volt. Ezt azzal indokolták, hogy az elsőfokú döntés a sztrájk megkezdésekor még nem emelkedett jogerőre, nem vonja maga után automatikusan a figyelmeztető sztrájk jogellenességét.

A döntés jogerős, a végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A Kúria ítélete bebizonyította, hogy a kormányzat és kormánypárti politikusok jogtalanul nevezték folyamatosan törvényellenesnek a figyelmeztető sztrájkot - mondta a Népszavának Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja, megjegyezve, hogy a demonstrációban mintegy 27 ezer oktatási dolgozó vett részt.

Nagy Erzsébet kitért arra is, hogy a szakszervezet alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz a köznevelési törvény májusban elfogadott, a sztrájkjogot súlyosan korlátozó módosítása miatt, amely egyebek mellett előírja, hogy az iskolákban sztrájk közben is meg kell tartani a tanórák 50 százalékát, érettségiző osztályokban pedig a 100 százalékát. A Kúria mostani végzése nagy segítség lesz számukra az Alkotmánybíróságon, amennyiben ott nem járnak eredménnyel, akkor akár a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is.

