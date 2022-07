SPAR-vezér: Elképesztő drágulás jön, de élelmiszerhiányra nem kell számítani Magyarországon

Az infláció már most is jelentősen átalakította a fogyasztói kosarat, az élelmiszer-árstop elengedésével pedig jelentősen drágulhatnak majd egyes termékek - mondta a Pénzcentrumnak Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint élelmiszerhiányra Magyarországon nem kell számítani.

Nem egyeztetett a kormány a SPAR-ral a különadókról – mondta a lapnak adott interjúban Heiszler Gabriella, a magyarországi üzletlánc ügyvezető igazgatója. Heiszler azt is elmondta, hogy a kormányzat általában meghallgatja a kereskedőláncok álláspontját, de azt ritkán veszik figyelembe.

Elmondása szerint egy élelmiszer-kereskedő kb. 2 százalék profitot termel, ez a nagyon hosszú távú átlag. Ehhez képest a SPAR adósávja 2023. január 1-jétől 4,1 százalék, idén pedig a 2021-es év kiskereskedelmi adója 80 százalékának megfelelő összegű pótadót kell még pluszként befizetniük. Emiatt az új adót nem lehet extraprofitadónak nevezni szerinte, inkább egy új különadóról van szó. Amit most, november 30-ig pótlólagosan be kell fizetnie a SPAR-nak, az a tavalyi adónk 80 százaléka, azaz 10,5 milliárd forint.

Heiszler szerint a magas infláció miatt már elindult a „lefelé vásárlás”, amikor a fogyasztók az olcsóbb termékeket vásárolják, ezen pedig szűkül a kiskereskedelmi árrés. A jelenlegi helyzetben középtávon is nehéz tervezni, bizonytalanok a kilátások. A SPAR már költségcsökkentésbe is kezdett, 20%-kal csökkentették például a szórólapok példányszámát.

Tavaly az áruházlánc beruházási volumene 91-92 millió euró volt, idén valamivel kevesebbet terveznek költeni, mert a különadó miatt visszafogják a költéseket.” Már június van, 5-6 hónap alatt már újranyitottunk jó pár felújított üzletet, de jó pár más célunkról, ami idén még mozgatható volt, lemondtunk” – mondta Heiszler.

A fogyasztással kapcsolatos kilátásokat a 2008-2009-es helyzethez hasonlította, mert bár a két válság szerkezete más, a fogyasztásra gyakorolt hatása nem különbözik szerinte. Akkor 5%-kal esett vissza a lakossági fogyasztás. Idén még nem látszik a volumen-mínusz, de a SPAR ügyvezetője az ősztől tart leginkább.

A munkaerővel kapcsolatban nem szeretne drasztikus intézkedéseket az áruházlánc, de a spórolás már itt is látszik: diákmunkásokat például nem vesznek fel, csak olyan helyen, ahol nagyon muszáj (például a Balatonnál). A munkaerőhiány ugyanakkor továbbra is nagy probléma, pár százan hiányoznak a tervezett létszámból. Heiszler úgy gondolja, hogy a bérverseny az FMCG-szektorban nem fog megszűnni a jövőben.

Az élelmiszer-árstopokkal kapcsolatban Heiszler azt mondta, hogy „a probléma fókuszában a frissáru, a csirke áll, ugyanis mindeközben küzdünk egy komoly madárinfluenza-járvánnyal, ami még inkább felviszi az árakat. Jelen pillanatban mi drágábban vesszük a baromfit, mint ahogy adjuk. Ami elvileg tilos, hiszen a dömpingár alkalmazása kimeríti a tisztességtelen piaci magatartás törvényi előírásait. Most az árstop miatt persze megengedett. A baromfi a jéghegy csúcsa, mert amúgy most mindennél, aminek hatósági ára van, ez történik, de a baromfinál a legnagyobb a különbség. De az összes többi érintett termék is mínuszos.”

Elmondta, hogy miután a kiskereskedelmi árak alacsonyabbak, mint a nagykereskedelmiek, a büfés és éttermes drágábban veszi az árut a nagykereskedőtől nettóban, mint ahogy bruttóban megveszi a SPAR-ban. „Ez jelentősen eltolta a keresletet a mi irányunkba, ezért a kiskereskedők különböző mennyiségi korlátokat vezettek be. Mi is léptünk, mert muszáj volt, és nem azért, mert sajnáljuk a fogyasztótól, hanem azért, mert nem jut a valódi fogyasztóknak, ha a cukrászdák vagy a vendéglátósok nálunk veszik meg ezeket a termékeket.” Elmondása szerint ezt is ki lehet játszani, ha valaki többször meglátogatja a boltot egy nap.

Február 1-jén indult az árstop, május 1-jéig bezárólag 1,1 milliárd volt a veszteségünk. A legnagyobb veszteséget a csirkemell esetében mérjük, és amiből a legnagyobb mennyiség fogy, az a kristálycukor

- mondta.

Heiszler elmondta, hogy a SPAR termékeinek több mint 90%-a belföldről származik, nem központilag, külföldről irányítják a beszerzést, így nem kell arra számítani, hogy nem lesz termék a boltokban. Olyan előfordulhat viszont, hogy egy-egy márka helyett egy másik lesz csak elérhető, vagy egyes termékeknek átalakul a receptúrája. Az élelmiszer-árstop elengedésével jelentős drágulás is jöhet majd, de sem olaj-, sem liszthiányra nem kell számítani.

