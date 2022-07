Elképesztő olajárat mondott be Putyin jobbkeze

Ha a japánok tényleg a jelenlegi olajár felénél akarnák meghúzni az árplafont az orosz olajimportra, akkor egyrészt nem kapnak se olajat, se gázt Oroszországtól, másrészt az olaj ára 300-400 dollár fölé ugorhat – jelentette ki kedden Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

A nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese ezzel arra a minapi japán miniszterelnöki nyilatkozatra reagált, hogy a jelenlegi olajár fele körül kellene korlátozni az orosz olajimport árát, hogy ezzel korlátozzák Moszkva árbevételét, amit a háborúra tud fordítani.

A múlt heti G7-csúcson a nagyhatalmak abban maradtak, hogy megvizsgálják: milyen árkorlátozó lépéseket tudnának tenni az olajpiacon az inflációs nyomás fékezésére, illetve az orosz olajexport bevételek féken tartására. Az az irány körvonalazódott, hogy csak egy bizonyos árplafon vállalása esetén nyújtanának a nyugati hatalmak pénzügyi biztosítási, hajózási és egyéb szolgáltatásokat az importőröknek arra, hogy orosz olajat vehessenek. Ezután mondta be a japán kormányfő, hogy ez a korlát lehetne például a mostani 110 dollár körüli Brent olajár fele is.

Erre jött most Medvegyev felől a heves reakció, ami mögött az állhat, hogy ha a nyugati hatalmak széles köre tudna megegyezni valamilyen árkorlátban, akkor az oroszok erre válaszul az exportot kezdenék el jócskán visszafogni, hogy a globális olajhiány fokozásával végülis jócskán felfelé tolják a különféle olajárakat és ennek kapcsán mondta be Medvegyev azt, hogy így 300-400 dollár fölé is kilőhetne az olajár.

Múlt héten már volt arra elemzői figyelmeztetés, hogy az oroszok akár 5 millió hordóval is visszafoghatják a kitermelésüket, hogy ezzel az olajárakat az égbe tolják, a JP Morgan elemzője például éppen 380 dolláros árat mondott be, ami pont beleesik a Medvegyev által is mondott sávba. Közben viszont a fokozódó recessziós aggodalmak miatt a Citigroup éppen ma módosította az olajár prognózisát és a feleződést is elképzelhetőnek tartja a mostani árszintekről.

