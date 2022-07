Szlávik János szerint küszöbön a koronavírus új hulláma Magyarországon

Szlávik János a reggeli műsorban beszélt arról, hogy korában is látni lehetett a brazil és közel-keleti példákon, hogy nyáron, a legnagyobb melegben is tud terjedni a koronavírus, és ugyanezt látjuk most Európában is.

Nem a vírussal van baj, hanem a variánsokkal. Olyan variáns van most, ami sokkal könnyebben terjed emberről emberre.

A szakember kitért arra, hogy most is a klasszikus koronavírus-tünetek vannak: láz, köhögés, torokfájás, ízületi és végtagfájdalom, és újra előjönnek az íz- és szaglászavarok is.

Szlávik szerint amellett, hogy az új variáns enyhébb tüneteket okoz, annyival kedvezőbb még a helyzet, hogy a fertőzöttek átlagosan 4-6 nap alatt meggyógyulnak, és viszonylag kevesen szorulnak kórházi ápolásra.

Ennek ellenére azonban azt ajánlja, hogy aki eddig nem tette, feltétlenül oltassa be magát, mert akinek van oltása, bár elkaphatja a vírust, nagy valószínűséggel megússza a súlyosabb betegséget. Az infektológus reméli, hogy nem kell majd visszatérni a korlátozásokhoz, ennek érdekében azonban szükség van az oltásra.

Bízik abban, hogy a koronavírus újabb hulláma őszre lecseng majd itthon.

Címlapkép: Getty Images