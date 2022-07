Magyarország kritikus helyzetben: meg kell egyezni az EU-val

Ma már nem arról van szó, hogy 50, 100 vagy 200 bázispontos kamatemeléssel meg lehetne védeni a forintot. Minden hatástalan. Pedig amikor egy deviza gyengül, általában a jegybank feladata, hogy megvédje azt. Magyarországon azonban most más a helyzet. A monetáris politika hatókörén kívül esnek a problémák, amit az is mutat, hogy a mai, 200 bázispontos kamatemelés után azonnal zuhant a forint. Magyarország tehát fekete bárány, hitelességi problémákkal küzd, azonnal a fundamentális helyzeten kell változtatni. A forint romlása ugyanis a fizetési mérleg hiányával, a különadókkal, a rendeleti kormányzással, de leginkább az EU és a kormány közötti vitával függ össze. Utóbbit mihamarabb meg kell oldani.

A forint minden nap új történelmi mélypontra süllyed az euróval szemben. A hét elején megközelítette a 410-es szintet az euróval szemben, tegnap már 415 felett járt a jegyzés. Ezek olyan árfolyammozgások, amelyek nagyon mély gazdasági recesszió idején szoktak lenni, miközben erről jelenleg még nincs szó, csak a gazdaság lassulásáról.

Az MNB 200 bázispontos, jelentős csütörtöki kamatemelése hatástalan volt. A kamatszint már olyan magas, hogy annak komoly reálgazdasági költségei vannak, miközben nem tudja megvédeni a forintot a zuhanástól.

A magyar kötvényhozamok folyamatosan és jelentős mértékben emelkednek. Az állampapírkamatok szinte minden nap 20-30 bázisponttal nőnek, így a hosszabb lejáratokon 8-9%-os hozamok alakultak ki.

A piac egyre nagyobb kamatemeléseket áraz, az alapkamat 13% körüli szintre emelkedhet a határidős kamatláb-megállapodások szerint. Ez egyre inkább rontja a növekedési kilátásokat.

A magyar eszközök részben nemzetközi tényezők miatt esnek, a globális lassulás és az egyre nagyobb infláció nem tesz jót a felzárkózó térségnek, ahogy az sem, hogy energiaimportőr országként egyre drágább a gáz, ami az egyébként is mínuszos fizetési mérlegünket tovább rontja. Ez egy nagyon fontos tényező a forint mostani esése mögött, hiszen önmagában is jelentősen feljebb tolja az egyensúlyi árfolyamot. De nemcsak külső tényezők, hanem belső okok is vannak a jelentős gyengülés mögött. Magyarország ugyanis levált a régiótól. Sokkal nagyobb ütéseket kapunk, mint a legtöbb térségi, felzárkózó ország.

Ezt mutatja, hogy a forint a világ egyik legsérülékenyebb devizája. Mégpedig az alábbi tényezők miatt:

Magyarország nem kapja meg az EU-forrásokat, az unióban egyedüliként van vitája Brüsszellel a helyreállítási alapról.

A nagyon magas költségvetési hiány mellett ikerdefcit alakult ki (a költségvetés és a fizetési mérleg együttes hiánya), amit nem sikerült kezelnie a kormánynak.

A problémára a magyar fiskális politika legkevésbé sem befektetésbarát költségvetési csomagot fogadott el (különadók), amelynek a részletei (kiadási oldal) és hosszú távú makrohatásai egyébként még ma sem ismertek (nincs róla kormányzati anyag).

Magyarország rendeleti kormányzást alkalmaz, hivatalosan a háború miatt, de a befektetők nem értik, hogy erre miért van szükség, hiszen a térségben senki sem tesz így.

A kialakult helyzet konszolidálására a fiskális és a monetáris politika is igyekezhet lépéseket tenni. Több eszköz/lehetőség is van elméletileg a forint védelmére.

Az egyik, amivel az MNB próbálkozott ma, hogy többszáz bázisponttal emeli az alapkamatot, amellyel igyekszik megvédeni a forintot. Ez, ahogy látható, gyakorlatilag hatástalan. Bár a reálgazdasági hatások nem végzetesek, a nagy gyengülési hullámok az „out of control” helyzet képet vetíti előre, amit mindenáron el kell kerülni. A másik lehetőség, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy megoldódjon Brüsszellel, és megegyezzen az EU-forrásokról, illetve a gazdaságpolitika piacbarát fordulatot vesz. Erre azonban egyelőre nincsenek jelek.

Pedig a jelenlegi helyzetben nagyon gyorsan meg kell változtatni a magyar gazdaságról kialakult fundamentális képet. Az MNB kamatemelései nem tudják visszafordítani a forintot, amiben persze szerepe van annak is, hogy a jegybank korábban vonakodott határozott lépéseket tenni, és csak akkor tért vissza a hagyományos jegybanki politikához, amikor már nagy volt a gond. Most bármennyit is emelnek, látható, hogy nem tudják megoldani a problémát, mert az mélyebben gyökeredzik.

A forint védelmében tett, nagyon jelentős jegybanki kamatemelések (mint amilyen a mai volt) csak közelebb hozzák a hitelezés leállását, a költségvetési hiánypálya romlását és a gazdasági növekedés teljes lefulladását. Ugyanakkor, ha a kormányzati politika változna, akkor az EU-val való megállapodás egyrészt javítaná a forint helyzetét, másrészt távolabb vinné a recessziót (források beérkezése). A befektetők sem büntetnék ilyen könnyen a forinteszközöket, ha eurómilliárdok beérkezése lenne kilátásban, és nem kellene azon aggódniuk nagyon, hogy az egyébként is sérülékeny országnak nincsenek eszközei a válság kezelésére.

A háború még sokáig tarthat, a globális gazdaság kerülhet még nehezebb helyzetbe, és az energiaárak is magasan maradhatnak akár hosszú ideig is. Ezek mind Magyarország (és a felzárkózó térség) ellen szólnak és gyengítik a forintot. Ezen a helyzeten csillapíthatna az egyezség az EU-val. A kérdés így egyre inkább az, hogy a kormány lép előbb vagy a hitelminősítők vonják meg az ország befektetési ajánlását.

Címlapkép: Getty Images