Lesz még pár forró nyár, mielőtt belekóstolhatunk a paradicsomos jégkrémbe

Bár az egyre hosszabb és forróbb nyarak miatt a forgalom várhatóan növekedni fog, az energia- és klímaválság, a geopolitikai konfliktusok, az akadozó ellátás, a minden jégkrémre, így a cukormentesre is kivetett NETA és a forintgyengülés következtében elszálló árak miatt a jégkrémválaszték szűkülhet, az innováció pedig lassulhat - ismerteti a Magyar Édességgyártók Szövetségének közleménye.

A világszinten mintegy 70 milliárd dollár értékű jégkrémpiac egyébként évente átlagosan 5 százalékkal bővül, a 230-250 milliárd forint méretű, hazai édességpiacon pedig 17 százalékos részesedésével a harmadik legnagyobb szegmensnek számít - mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke a szervezet tájékoztatása szerint. Az Édességgyártók jégkrémpiaci trendeket ismertető, nyári sajtótájékoztatóján az elnök megjegyezte, hogy a

jégkrém esetében kifejezetten impulzív termékkategóriáról beszélünk,

ugyanakkor értékesítésében megkerülhetetlen az eladóhelyi jelenlét, kulcsfontosságú a fizikai láthatóság. Nem véletlen, hogy a világjárvány elmúlt két évében az eladások átmeneti megtorpanást mutattak.

Megszaladtak az árak, drámai helyzet az előállításnál

A mélyhűtés miatt a jégkrém raktározása és szállítása is fokozottan energiaigényes, ami a klímaválságban eleve komoly kihívást jelent, és a helyzetet az üzemanyag, a tengeri és a közúti szállítás, valamint az alap- és csomagolóanyagok euróban számolt – növekvő infláció és forintgyengülés miatt elszálló – ára drámai módon súlyosbítja. Az élelmiszeripar egészében a drágulás mértéke már az 50-100 százalékot is meghaladja, de a globális ellátási láncokban tapasztalható zavarok miatt az édesség- és jégkrémgyártók az olyan, klímaváltozás miatt veszélyeztetett alapanyagok beszerzésével is küzdenek, mint a kakaó, a kávé és a vanília.

Beszerzési áraikat éves alapon összehasonlítva a hazai jégkrémgyártók még ennél is nagyobb arányú áremelkedést tapasztalnak

– mondta előadásában Tischer Thomas, a környei Gelato Italiano fejlesztési igazgatója. A vizet megkötő, így a jégkristályok keletkezését stabilizátorként segítő szentjánoskenyérmag-liszt most például 600 százalékkal többe kerül, de már szinte minden alap- és csomagolóanyagért 100-170 százalékkal többet fizet a cég. A kihívásokra a gyártó idén eddig azzal válaszolt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően év közben is árat emelt, a termelés volumenét nem növelte az idény kezdetére, hogy kisebb létszámra, kevesebb külső raktár- és szállítási kapacitásra legyen szüksége, valamint alap- és csomagolóanyagot is csak azonnali fizetést vállaló ügyfelek már meglévő megrendeléseire szerez be, mondta az ügyvezető. A teljesítés átfutása ennek következtében lassul, de a kedvezőtlen folyamatok jövőre már olyan drasztikus jégkrémdráguláshoz vezethetnek, hogy csökkenni fog a kereslet, és a gyártók kénytelenek lesznek termékkínálatukat is szűkíteni, tervezett fejlesztéseiket pedig elhalasztani.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint hab a tortán, hogy piaci anomáliák következtében Európában cukorhiány is kialakulhat. Évi 16,5 millió tonna cukrot felhasználó régiónkban a fogyasztás 70 százaléka az élelmiszeriparhoz, 15 ezer vállalathoz köthető, amelyek összesen 700 ezer embernek adnak munkát. A Kereskedelmi Világszervezet intervenciója és az Európai Unió cukorpiaci rendtartása nyomán

2006 és 2017 között csaknem felére csökkent az európai cukorgyárak száma és termelése, térségünk így exportőrből importőrré vált.

Több más tényező – a fogyó répaültetvények, a klímakrízis, a növénybetegségek, a répa és a kukorica hozamcsökkenése – is közrejátszik abban, hogy a cukor és az izoglükóz (kukoricaszirup) kínálata egyre kisebb, miközben a behozatal a magas vámok és a szűkös kvóták miatt akadozik.

Ha jégkrémről van szó, akkor konzervatív ízlés a nyerő

Az Édességgyártók szerint eléggé konzervatív a jégkrémfogyasztók ízlése mind a nemzetközi, mind a hazai piacon. Világszinten változatlanul a vanília a nyerő íz, amelyet a csokoládé és a gyümölcs követ a dobogón. A vásárlók a hagyományos jégkrémeket keresik, hazavihető, dobozos kiszerelésben, de a leggyorsabban a kézműves termékek szegmense bővül. Növekszik ugyan a mentes jégkrémek forgalma is, de piaci szeletük nem számottevő. A magyarok kedvence a csokoládé, de az alapízek, a vanília és az eper mellett a hazai fogyasztók keresik a különlegességeket is, legutóbb a sós karamell aratott körükben nagy sikert. Bár az eladások több mint 95 százalékát továbbra is a hagyományos termékek forgalma teszi ki, az itthoni piacot íz, formátum, méret és csomagolás tekintetében egyaránt növekvő változatosság színesíti.

A legkeresettebbek a 100-249 milliliteres jégkrémek, amelyek a piac 30 százalékát adják, de terjed a multipack (már a forgalom 21 százaléka) és a „pint poharas” kiszerelés is, a hazavihető, dobozos csomagolás részesedése pedig már eléri a 48 százalékot. Erős ugyan a nagy gyártók jelenléte, a saját márkás termékek forgalma mostanra mégis elérte az eladások 40 százalékát – a fogyasztók konzervatívabb ízlése így meglepő márkahűtlenséggel társul.

Előadásában Sánta Sándor is ízelítőt adott a jégkrémpiaci újításokból.

A gyártók például olvadásmentes, színváltoztató és sötétben világító termékeken dolgoznak,

valamint „jégkrém a jégkrémben” kombinációt fejlesztenek, amely jeges mikrogömbökből szájban kiolvadó, második ízzel lepi meg a fogyasztót. A palettán továbbá olyan izgalmas ízek is megjelenhetnek, mint a paradicsom. Ugyanakkor a mostani helyzetben azonban úgy tűnik, lesz még pár forró nyarunk, mielőtt belekóstolhatunk a paradicsomos jégkrémbe.

