Azt hitted, nem lesz rosszabb? Keserves árrobbanás előtt áll Magyarország

Portfolio 2022. július 09. 14:15

Kevés jó hírrel szolgálnak az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb agrárpiaci jelentései: tavalyhoz képest jelentősen emelkedett a gabona és az ipari növények termelői ára, ezáltal drágult a liszt és az olaj. A termények árának emelkedése magával rántotta a húsok drágulását is, így a termelők magasabb áron kínálják a sertést, a marhát és a csirkét is, ráadásul a tojás termelői ára is magasabbra rúg már. Mindezek mellett emelkedett a tej előállítása és a drágulást nem ússzák meg a tejtermékek sem, ezért ne lepődjön meg senki, ha többe kerül a trappista sajt vagy a tejföl. Habár nyáron általában mérséklődik a gyümölcsök és zöldségek ára, azonban a hazai termesztésű gömbparadicsom június végén 25 százalékkal magasabb áron volt jelen tavalyhoz képest a Nagybani Piac Kínálatában, valamint kígyóuborka is felülmúlta a tavalyi időszakhoz képesti árát. Számottevő áremelkedést észleltek a magyar zöldborsónál, amelynek leggyakoribb ára 750-ről 1000 forint/kilogrammra emelkedett egy hét alatt. Van ám egy-két jó hírünk is: alacsonyabb áron értékesítették a belpiaci sárga húsú sárgadinnyét, a meggyet és a kajszit is.