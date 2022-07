Rusvai Miklós: várjuk csak meg az őszre elkészülő új koronavírus-vakcinát!

Rusvai Miklós szerint

növekszik az esetszám, de ez egyelőre talán még nem éri el azt a szintet, hogy járványhullámnak nevezzük, elenyésző az esetszám például januárhoz képest,

reménykedhetünk abban, hogy nem túl magasra szökik fel az esetszám, ezt a hol növekvő, hol stagnáló szennyvízadatok is alátámasztják,

őt is meglepte, hogy a tavalyihoz képest tizenötször, a tavalyelőttihez képest százszor annyi a fertőzött ezen a nyáron, és ötször annyi a kórházban ápolt beteg, mint tavaly nyáron,

ugyanakkor a fertőzöttek döntő többségének nem nagyon van klinikai tünete, rekedtség, torokfájás, köhögés, tüsszögés, enyhe hőemelkedés, hidegrázás azonban jelentkezhet,

az omikron BA.4 és BA.5 jelű alvariánsa, a „nyári omikron” felel ezért, amely kevésbé érzékeny a meleg, száraz időjárásra, és gyorsabban tud terjedni,

egyelőre nincs szükség itthon általános korlátozó intézkedésekre, ugyanis a vírus fertőzőképessége nőtt ugyan, de a megbetegítő képessége csökkent,

helyesnek tartja, hogy az intézmények vagy helyi hatóságok maguk dönthetnek egyes korlátozások bevezetéséről, szigorításáról vagy feloldásáról.

A Ripostnak pedig Rusvai elmondta:

még ezen a héten is emelkedhet az esetszáma múlthetihez képest, de nem gondolja, hogy ismét a napi 1,5-2 ezer fölé megy majd a napi új fertőzöttek száma.

Október-november környékére várható majd több megbetegedés. Vélhetően addigra megjelenik majd az új vakcina is, ami az omikron ellen is véd. Sajnos, aki most akarja oltatni magát, csak az alfa és a delta ellen emeli meg az immunitását. Azt tanácsolom, aki eddig nem oltatta magát, az várja meg az őszt, mert addigra vélhetően kijön az új vakcina.

Szerinte nem kizárt, hogy lesz új vírusvariáns, de nem mert jóslásokba bocsátkozni.

Címlapkép: Rusvai Miklós víruskutató kaszál a Jászsági aratónap és birkapörköltfõzõ verseny aratóversenyén Jászapáti határában 2021. június 26-án. MTI/Mészáros János