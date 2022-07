Tényleg kinyírta a kormány a katát? Minden vélemény egy helyen

A kormány 24 óra leforgása alatt teljesen átalakítja a kisadózó vállalkozások tételes adóját. Jelentős, az előzetes várakozásokat is meghaladó szigorításokat hajt végre a hétfőn parlamentnek beterjesztett és várhatóan már kedden megszavazott törvényjavaslattal. Az alábbiakban összegyűjtöttük az első szakértői és érdekképviseleti véleményeket.

Hétfő délben érkezett meg a Pénzügyminisztérium közleménye, miszerint a kormány beterjesztette a parlamentnek a kata változásokról szóló törvényjavaslatát.

Lényeges változás, hogy a kisadózók nem élvezhetik az alacsony adó előnyét, ha egyetlen forintot is beszámláznak céges ügyfeleknek. Egyúttal megszűnik a bt-k katás adózásának lehetősége. Egyetlen nap alatt gyakorlatilag több százezer kisadózó életét írja át a kormány, nagy mértékben szűkítik ezzel az eddigi katázók körét, és az érintetteknek év közben kell alkalmazkodniuk az új adószabályokhoz. A lehetséges következmények között meg lehet említeni a feketegazdaság előretörését, valamint az érintettek esetében az adóterhek emelkedését.

A becslések szerint 450 ezer kisadózó, egyéni vállalkozó életét alapvetően befolyásoló intézkedést körülbelül 24 óra leforgása alatt viszi keresztül a kormány a parlamenti gépezeten.

Hogy ez mit okoz és mit üzen az üzleti világnak, részletesen kifejtettük a cikkekben megfogalmazott véleményeinkben:

De mit mondanak mások?

Mindig sok problémát és extra munkát jelentenek az évközbeni változások, ezért nem tartja szerencsésnek Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy a hétfőn, a parlament elé benyújtott új kata-szabályokat már szeptember 1-jén bevezetnék. A lépés ugyanakkor “a jelen költségvetési helyzetben érthető” – derült ki az elnök válaszaiból, amelyet a hvg.hu e-mailes megkeresésére küldött. A BKIK elnöke ugyanakkor jelezte, az új szabályok bevezetését egy új, a fehérgallérosok vagyis a cégeknek (is) számlázók számára kedvező adózású adónem megfogalmazásával együtt tartották volna célszerűnek, amit ugyancsak be lehetne vezetni ősszel.

Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese ehhez annyit fűzött hozzá, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv az, hogy egy kisvállalkozó a megtervezett üzleti évét újra kelljen gondolnia. Szerinte a kisadózók nem rendelkeznek információval, hogy milyen lehetőségeik vannak a kata után, és várhatóan tovább terheli az ügy a könyvelőket is. Az érintetteknek még több adóadminisztrációval szembenézniük. Arról is beszélt az érdekképviseleti vezető, hogy a módosítással a vízzel együtt a gyermek is ki lett öntve. Kiszorulnak a rokkantak és nevelőszülők, valamint a csak szabadidejükben vállalkozást működtetők.

„Ez felnégyelés, és aztán mondják az élettelen torzóra, hogy tessék, itt az új kata” – értékelte a 444 megkeresésére az új kata-törvényjavaslatot Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke. A MKOE elnöke szerint a kormány reményei szerint szeptember elejétől hatályossá váló változással a ma ismert katázásnak vége van. A mellékállású katázás felszámolásával kiszorítanák onnan a rokkantakat és a nevelőszülőket is. Az egyesület korábban többször is javasolta, hogy az 50 ezer forintos adómérték emelkedjen, de a kormány láthatóan ezt nem fogadta meg, sőt, az eddigi extra lehetőség is megszűnik, hogy a katások magasabb, 75 ezer forintot fizessenek be, cserébe a magasabb ellátási alapért.

A Telex cikkében életszerű példákkal mutatják be az ellentmondásos új helyzetet, amit az új adónem okoz.

A fodrász a faluban dolgozhat, de ha esetleg megbízást kapna egy közeli színházba, vagy egy forgatásra, azt nem vállalhatja el.

A nyelvtanár fogadhatja a lakossági ügyfeleit, de már egy céges tanfolyamot nem vállalhat el a település gépgyárában, mert akkor kiesne a katából.

A mosogatógépszerelő kimehet Tóth Béla falusi magánszemélyhez, de ha Tóth úr öt fős cégének az irodájában hibásodik meg a mosogatógép, akkor nem a helyi szaki jön majd ki.

A tervezet adóelkerülésre és teljesítményvisszafogásra ösztönöz a lap szerint. A portál egyúttal felveti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelősségét, miszerint az elmúlt napokban a változásokat több helyen is képviselő Parragh László elnök mennyire képviselte a kamarai tagdíjat fizető tagok érdekeit. Nem véletlen, hogy a BKIK hétfőn reagált az MKIK elnökének szombati szavaira, miszerint az országos kamarai elnök kommunikációja alapszabály-ellenes, illetve gyakran sérti a vállalkozókat.

Pálffy Miklós, Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere a törvényjavaslatra kiadott gyorskommentárjában úgy vélekedett, hogy , kétséges, hogy lesz-e olyan vállalkozó, aki a feltételeket valóban teljesíteni tudja és a jövőben is kata szerint fog adózni ahelyett, hogy egyáltalán nem fizet adót. A javaslat szerint ugyanis kata szerint eleve csak egyéni vállalkozók adózhatnak, közülük is csak az ún. főállású katások, tehát aki esetleg munka mellett, vagy éppen Bt. formában űzi az ipart, az kiesik a kata választására jogosultak köréből. Másrészt, a javaslat szerint a katát csak azok választhatják, akik egyetlen forint bevételt sem szereznek más vállalkozástól. Ha reálisan átgondoljuk egy átlagos, alapvetően lakosságnak szolgáltató nyelvtanár vagy fodrász ügyfélkörét, akkor is nagy eséllyel találunk benne mondjuk filmes munkákat, céges nyelvórákat vagy építőipari kisvállalkozó esetén bedolgozást egy-egy nagyobb építőipari projektbe, ahol a számlát már cég fele kell(ene) kiállítani. Ezeknek a vállalkozóknak most két lehetőségük van. Vagy elengedik az ügyfélkörük egy érezhető részét (például a vízvezetékszerelő nem vállal cégtől érkező megbízást), vagy pedig – és itt akkor már szembe is megyünk a hetek óta hangoztatott célokkal – bonyolultabb, költségigényesebb adózási módot választanak, ami jelentősen megnövelheti a szürke- vagy feketegazdaság arányát ebben a szektorokban. A megrendelő oldaláról így fog kinézni szeptembertől az új helyzet: az olcsó és rugalmas alvállalkozók igénybe vételének lehetősége is csökken a cégek számára.

Mivel magyarázza a lépést a Pénzügyminisztérium?

Ahogy azt megírtuk, az adópolitikáért felelős Pénzügyminisztérium egy hétfő déli nem túl részletes közleményben ismertette a változások lényegét. A törvényjavaslat indoklása azonban szűkszavű és épp a lényegi kérdésekre nem ad magyarázatot. Ezért megkerestük a tárcát kérdéseinkkel. Amint kapunk válaszokat, megjelentetjük azokat. Ezekre lennénk kíváncsiak:

Miért egyetlen nap alatt fogadtatják el a parlamenttel, kivételes gyorsított eljárásban a törvényjavaslatot?

Miért kell ennyire sietni? Miért nem láttak lehetőséget társadalmi konzultációra?

Készült-e hatástanulmány az adómódosítás kapcsán? Vannak-e arra számításaik, hogy az állam adóbevételeivel mi történik a változás nyomán? Mivel számolnak, lesz többletbevétel, ha az az elsődleges céljuk, hogy a nem megfelelően alkalmazott katásokat átterelik a munkaviszonyba, ami után több adót és járulékot fizetnek az államkasszába az érintettek?

Nem tartanak-e a szürke/feket gazdaság élénkülésétől az intézkedés hatására? Ha nem, miért nem?

Miért adóév közben változtatnak egy magánszemélyek megélhetését tömegesen érintő adózási formán és miért csak 1,5 hónapot adnak a vállalkozásoknak az új szabályokra való felkészülésre? Nem gondolják, hogy ez nem elegendő hosszú időtartam?

Milyen adózási formát ajánlanak azoknak a szellemi munkát végző egyéni vállalkozóknak, akik cégeknek szolgáltatnak (pl. fordítók, szabdúszók, stb)? Lesz-e ezzel kapcsolatban a határidő előtt bármilyen konkrét segítség, útmutató akár a NAV részéről, amiből az érintettek egyértelműen látni fogják, milyen lehetőségeik vannak és ez milyen teherváltozással jár a számukra?

Azok számára, akiknek most ellehetetlenül a katás vállalkozásuk, visszajár-e a kamarai tagdíj arányos része?

A következő napokban részletes értékeléssel és további elemzésekkel is jelentkezünk a kata témájában.

Címlapkép forrása: MTI/Mészáros János