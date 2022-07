Drága landolásra készülhet a román gazdaság

Romániában is évtizedes csúcsokat dönt az infláció: az éves ráta 2022 áprilisában 13,76% volt, messze felülmúlva a jegybanki várakozásokat. Románia közel 18 éve nem tapasztalt ilyen mértékű drágulást, így mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy a jegybank vajon ezúttal is képes lesz-e a korábbiakhoz hasonló eredményességgel fékezni az áremelkedést, illetve ez milyen áldozatokat követel majd a növekedés oldalán.

Vágtató infláció, visszafogott monetáris válaszokkal

A két évtizede nem látott infláció egyik fő oka az energiaár-emelkedés, amit tovább súlyosbít a szomszédos Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus. A megemelkedett nyersanyagárak és a világgazdaságot egy ideje sújtó ellátási zavarok pedig még tovább rontották a helyzetet. Emiatt a bukaresti jegybank végre elszánta magát a román lej árfolyamának erősítése mellett, a nemzeti valuta hirtelen értékvesztésének megakadályozása érdekében. Ugyanis, ha a román lej értéke jelentősen csökkenne az euróhoz képest, még tovább növekedne az inflációs kockázat, mivel az országban értékesített áruk számottevő része importból származik.

Ezzel együtt az alapkamat a májusi 0,75%-os emeléssel együtt is csupán 3,75%-ra nőtt. A kamatemelés tekintetében a Román Nemzeti Bank továbbra is elmarad a térség többi jegybankjához képest. Azonban a költségvetési hiányra tekintettel a jegybank a kamatemelést illetően óvatosságra int, mivel az államadósság-szolgálatra és a gazdasági növekedésre is rányomhatja a bélyegét, míg nem megfelelő mértékű szigorítás esetén a helyi kötvények elveszíthetik vonzerejüket a befektetők szemében.

Az infláció várhatóan 2022 második negyedévében tetőzik, majd a következő negyedévekben fokozatosan mérséklődik, így 2023 közepére mérséklődhet ismét egy számjegyű mértékűre.

Túlfűtött növekedés helyett lassulás vár a román gazdaságra

Ehhez képest meglepetést okozott, hogy 2022 első negyedévében a román GDP növekedése 2021 első negyedévéhez viszonyítva 6,5%-os, 2021 negyedik negyedévéhez viszonyítva pedig 5,20%-os volt. Az elemzők még mindig keresik, milyen okok állnak a váratlanul jó teljesítmény hátterében. Az év elején számos elemző arra számított, hogy a geopolitikai helyzetre tekintettel Románia 2022 első félévében technikai recesszióba süllyed. Az elemzők még vizsgálják, hogy a mintegy egymillió ukrán háborús menekült beáramlása mennyiben járult hozzá az első negyedévi GDP-növekedéshez, mivel számottevő hányaduk nyugati országokba tartva csak átutazott Románián.

Ehhez kapcsolódik, hogy a szolgáltatási szektor kiválóan teljesített 2022 első negyedévében, ami összefügghet a hatalmas számú menekült beáramlásával és átutazásával.

Az első negyedévi növekedés egyik magyarázata lehet a gazdasági újranyitás is az omikron-variáns okozta fertőzéshullám enyhülését követően. Ugyanis a fogyasztók visszatértek az üzletekbe, a vállalkozások pedig jellemzően fokozták beruházásaikat, különösen a tercier szektorban. Végezetül az infokommunikációs ágazat is kimagaslóan jól teljesített.

Az első negyedévben tapasztalható gazdasági lendület azonban minden valószínűség szerint a múlté, mivel a térségben zajló konfliktus miatt a gazdasági aktivitás feltehetőleg mérséklődött a második negyedévben, a fogyasztók többsége pedig a bizonytalanságra és az elszabaduló inflációra tekintettel visszafogta a költekezést.

Az év hátra lévő részére vonatkozó prognózisok nagy szórást mutatnak. Románia az állami költségvetés kidolgozásakor 2022-re 4,6%-os GDP-növekedéssel számolt. Ezzel szemben az Európai Bizottság nemrég közzétett előrejelzésében mindössze 2,6%-os növekedést jósol Romániának erre az évre, tekintettel az orosz-ukrán háborúra visszavezethető befektetői elbizonytalanodásra.

A legnagyobb kockázat a román gazdaság számára az, ha Nyugat-Európában stagflációs helyzet alakul ki, amely valódi mélyütést jelentene az unióba irányuló román exportnak, különösen a gépjárműalkatrész-gyártás területén.

Dilemmában a bukaresti jegybank

Mindez nehéz dilemma elé állítja a bukaresti jegybankot is, hiszen az infláció elleni küzdelem újabb kamatemeléseket tenne szükségessé, ám ez tovább rombolhatja a növekedési kilátásokat, és az államadósság teljesítésére is negatív hatással van. Az olcsó pénz évek óta tartó időszaka mindenhol a végéhez közeleg, a tőkeköltség pedig növekszik. A román kormány kénytelen lesz magasabb kamatláb mellett hitelt felvenni, ami még tovább mélyíti a már így is jelentős költségvetési hiányt. A döntéshozóknak új bevételi forrásokat kell találniuk hatékonyabb adóbeszedéssel és – ami még valószínűbb – új adók bevezetésével, illetve az ingatlant, a munkaerőt, valamint bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat jelenleg is terhelő adók emelésével. Ez a fogyasztásra - ezen belül a kormányzati kiadásokra - is hatással lesz, visszafogva a GDP-növekedést, ugyanakkor enyhítve az inflációs nyomást.

Cristian Bodirca az OTP Bank Romania Global Markets Directorate igazgatója

Címlapkép: Getty Images