Lezárták a Margit hidat a tüntetők, már az Erzsébet híd is blokád alatt

Lezárták a Margit hidat demonstráció miatt, írta a BKK Facebook-oldala. A 4-es és a 6-os villamos a Margit híd, budai hídfő H és az Oktogon M között nem közlekedik, az M1-es és az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint mintegy 1000 tüntető foglalta el a Margit hidat.

A kata módosítása miatti tüntetés híre természetesen beszivárgott a Parlamentbe is, ugyanis jelenleg is zajlik kedd délelőtt a törvényjavaslatról szóló vita. Vajda Zoltán ellenzéki képviselő konkrét példákat is hozott a vitába, amelyeket a Kossuth téren a tüntetőktől gyűjtött be név nélkül, és elmondták a kisadózók, hogy szeptembertől hogyan járnak rosszabbul.

Forrás: Portfolio

A 9-es autóbusz terelve az Árpád hídon közlekedik, nem érinti a Flórián tér és a Nyugati pályaudvar M közötti megállókat. A 26-os a 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Nyugati pályaudvar M és a Margit híd, budai hídfő M+H között nem jár.

A kormány hétfőn jelentette be, hogy drasztikus mértékben szigorítják a kata-t, ami gyakorlatilag az adónem ellehetetlenítését jelenti. A Parlament ma kivételes gyorsasággal fogadhatja el a változtatást. A "kata-módosítás atyja", Parragh László is megszólalt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint "kissé erőteljes lett" a változtatás.

A módosítás miatt tüntetők jelentek meg a Kossuth téren 10 óra után, majd folyamatosan nőtt a létszámuk. Mostanra lezárták a Margit hidat. "A szavazás idejéig, fél kettőig maradunk. Elfogadhatatlan, hogy egy nap alatt tolják át a parlamenten" - nyilatkozta a 444-nek Jámbor András, országgyűlési képviselő, aki azt is közölte, hogy ő nem tagja pártnak, és nem szervezője, irányítója az eseménynek, ő is csak a tüntetőkkel beszélgetve tájékozódik.

"Be nem jelentett gyűlés résztvevői akadályozzák a közlekedést a Margit hídon 2022. július 12-én 11 órától. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a budai és a pesti oldal irányából is eltereli a forgalmat" - írja a police.hu. A rendőrök röviddel 12 óra előtt "hangosbemondókon tájékoztatják a gyűlés résztvevőit, hogy szabálysértést valósítanak meg azzal, hogy a Margit híd úttestjén és a villamossíneken tartózkodnak, és felszólítják őket, hogy menjenek fel a járdára, mert magatartásukkal másokat akadályoznak szabad mozgásukban".

Röviddel 12 óra után gyülekezni kezdtek az emberek az Erzsébet hídon is. A futárokból, biciklisekből álló csoport a híd lezárására készül.

További részletek hamarosan.