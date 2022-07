Küszöbön az ukrán államcsőd? A Naftogaz már törlesztési haladékot kért

Egyre erősebb kétségek övezik a háború által sújtott Ukrajna adósságtörlesztési képességét, főleg miután az állami tulajdonú Naftogaz törlesztési haladékot kért – írja a Bloomberg.

Az ukrán állam a héten utasította a Naftogazt, hogy kérjen fizetési haladékot 1,4 milliárd dollárnyi adósságtörlesztésére. A Bloombergnek nyilatkozó szakember szerint így az is kérdéses, hogy Ukrajna ki tudja-e fizetni szeptember elején esedékes 912 millió dollárnyi törlesztését.

Ukrán illetékesek már hivatalosan is jelezték, hogy adósságátstrukturálás lehetőségét vizsgálják miután jelentősen megnehezedett az ország finanszírozása, ezzel kapcsolatban a nyár végére készítenek egy tervet. A háború miatt az ukrán devizakötvények árfolyama is zuhanni kezdett, a szeptember elején lejáró papír 43 százalék alatt van miközben 2021 végén még névérték körül kereskedtek vele, a hosszabb, például 2032-es lejáratú devizakötvények között pedig olyan is van, ami 20 százalék alatti árfolyamon forog. Közben a befektetők által elvárt hozamfelár az ukrán papírokon az amerikai kötvényekhez képest majdnem 7000 bázispont már.

