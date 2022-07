Brüsszel kevesli, amit Magyarország ígért - mikor lesznek itt EU-pénzek?

Bár az Európai Bizottság tudomásul vesz több, Magyarország által javasolt korrekciós intézkedést, valamint más eljárásokban tett kötelezettségvállalási terveket, de úgy véli, hogy a magyar kormány még nem mindenben megfelelő korrekciós intézkedéseket nyújtott be az Európai Unió költségvetési érdekeit védelmező jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet keretében - tájékoztatta csütörtökön az MTI-t Arianna Podesta, a brüsszeli testület szóvivője. A Bizottság megszólalása megerősíti a tegnapi értesüléseket, amelyek a kormány törekvéseinek hasonlóan hűvös fogadtatásáról számoltak be.

A szóvivő azt írta: szerdai ülésén a biztosi testület megvitatta az említett rendelet szerinti eljárás következő lépéseit, és megbízta Johannes Hahn költségvetésért felelős biztost, hogy tájékoztassa a magyar hatóságokat azokról az intézkedésekről, amelyeket a bizottság szándékozik javasolni, amennyiben a kormány korrekciós rendelkezéseit továbbra sem ítéli mindenben kielégítőnek.

Az Európai Bizottság szerint a kormány június végén küldött válasza - bár tartalmaz több korrekciós lépést - nem ad megfelelő választ a testület összes aggályára, de még mindig lehetőség van arra, hogy a kormány időben ismertesse Brüsszellel a megfelelő intézkedéseket. Magyarországnak most egy hónap áll rendelkezésére, hogy benyújtsa észrevételeit - tette hozzá a szóvivő, leszögezve, hogy a brüsszeli végrehajtó testület kész folytatni a tervezett intézkedések megfelelőségéről szóló megbeszéléseket.

Podesta hozzátette, hogy az uniós testület figyelembe veszi a legutóbbi magyar döntéseket és azokat is, amelyeket a kormány a következő hónap során még esetleg indítványoz, mielőtt határozna arról, hogy javasol-e lépéseket az ügyben az EU-tagállamok kormányait tömörítő Tanácsnak.

Az Európai Bizottság április végén küldött értesítést Magyarországnak a jogállamisághoz kötődő feltételességi mechanizmus elindításáról. Ursula von der Leyen elnök a korrupció elleni fellépést a nevezte meg a legfontosabb feltételnek az eljárásban. A kormány június 27-én küldte el válaszát a bizottság aggályaival kapcsolatban.

Az eljárásnak azért van nagy jelentősége, mert Magyarország jelenleg nem kap uniós forrásokat sem a hétéves uniós költségvetésből, sem pedig a koronavírus-járványban felállított RRF-alapból. Utóbbi esetében súlyos és tartós forrásvesztés is fenyeget, amennyiben az év végig sem sikerül a kormánynak igazolni, hogy megfelelő korrekciós intézkedéseket tett a jogállamiság feltételrendszer betartására.

A mostani levélben jelzett konkrétumok tükrében a kormánynak a következő hetekben is folyamatosan dolgoznia kell, hogy a szeptemberi brüsszeli döntési pontig kedvező irányba tudja fordítani kint a dolgokat. Ha ez nem sikerülne, akkor a Bizottság a Tanács és a kormány felé is rögzíti, hogy milyen megalapozott indokok mentén látja szükségesnek a pénzügyi szankciók kivetését, amelyekről a tagállamokat tömörítő Tanács minősített többséggel dönt (ehhez elegendő a tagállamok legalább 55%-a, amlyek együtt az uniós népesség legalább 65%-át képviselik). Amint a hétfői elemzésünkben jeleztük: információink szerint miután a magyar kormány június végén visszaküldte a válaszlevelét, a Bizottság költségvetési főigazgatóságán meglehetősen vadnak tűnő ötletek kezdtek keringeni arról, hogy milyen szankciókat kellene kivetni, így például a 2014-2020-as ciklus pénzeinek folyósítását azonnal fel kellene függeszteni és a múltbeli problémákat egy 21%-os átalánykorrekcióval kellene sújtani, azaz nagyjából annyi pénzt (REACT-EU nélkül bő 5 milliárd eurót) kellene kint befagyasztani, amennyit még egyébként sem utalt ki a Bizottság Magyarországnak. Elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatos jelzés is van a most Brüsszelből megküldött levélben, illetve egyéb tervezett lépések, amelyek mind arra sarkallhatják a kormányt, hogy a megegyezés érdekében a felajánlásokat jogszabályokba ültesse, illetve akár további felajánlásokat is tegyen.

Címlapkép: Getty Images