Ma este megjelentek a gazdasági szakok felvételi ponthatárai

Továbbra is a Budapesti Corvinus Egyetem nappali, ösztöndíjas képzésére a legnehezebb bekerülni a gazdasági szakok közül, derül ki a felsőfokú oktatási intézmények ma közzétett felvételi ponthatáraiból.

A Corvinuson a ponthatárok még emelkedtek is tavaly óta: akkor a 10 legmagasabb felvételi ponthatárt jelentő szak átlaga 455 pont volt, most 461. Tavaly egy, most három képzésre volt kevés még a 470 pont is, ugyanis a nemzetközi gazdálkodás és a nemzetközi tanulmányok (magyar és angol nyelven) ennél is több kellett.

A nagy gazdasági felsőfokú oktatási intézmények közül a BCE után az ELTE képzésein alakultak ki a legmagasabb ponthatárok, ide 419-414 pontra volt szükség a nappali tagozatos, államilag támogatott képzésre való bekerülésre.

Népszerű gazdasági szakok, ponthatáraik alapképzésen, állami ösztöndíjas formában Egyetem Szak 2022 Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) 478 Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) 477 Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) 474 Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest) 466 Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven) 459 Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) 459 Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) 458 Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest) 455 Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus 446 Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) 442 Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár) 400 Budapesti Műszaki és Gazd.Tud.Egy. kommunikáció- és médiatudomány 401 Budapesti Műszaki és Gazd.Tud.Egy. gazdálkodási és menedzsment 400 Budapesti Műszaki és Gazd.Tud.Egy. nemzetközi gazdálkodás 400 Budapesti Műszaki és Gazd.Tud.Egy. pénzügy és számvitel 400 Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdálkodási és menedzsment 419 Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) 419 Eötvös Loránd Tudományegyetem kereskedelem és marketing 416 Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) 414 Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel (angol nyelven) 410 Budapesti Gazdasági Egyetem emberi erőforrások 400 Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) 400 Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) 400 Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel (magyar nyelven) 400 Forrás: Felvi.hu, Portfolio

