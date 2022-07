A nagycsaládos földgáz árkedvezmény megmenthet a horrorisztikus számláktól - Mutatjuk, kik jogosultak rá, és mit kell tenni érte

Portfolio 2022. július 22. 11:00

A nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kaphatják a gázt – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az előző hét szerdai Kormányinfón, majd ezt megerősítette a rezsicsökkentési rendszer módosításáról szóló tegnapi belejelentés is. Eddig a nagyjából 300 ezer jogosultból mindössze 26 ezer család élt a támogatással. De mi is az a nagycsaládos fölgáz árkedvezmény, kik jogosultak rá, mekkora a kedvezmény mértéke, illetve hogyan lehet igényelni? Összeszedtük a legfőbb tudnivalókat, amelyek a rezsicsökkentési rendszer módosítása miatt még fontosabbá váltak.