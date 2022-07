Már a téli időszakot idézi a pozitív Covid-tesztek aránya egy magánszolgáltatónál

Ahogy a szolgáltató megjegyezte, ez a pozitivitási arány már a decemberi-januári időszakot idézi.

Ez összefügghet a vírus újabb mutációinak könnyebb terjedésével, valamint a korlátozások nélküli utazásokkal is

– írja a Nemzetközi Oltóközpont.

Hozzáteszik, szakértőik már csak azért is fokozott óvatosságra intenek, mert a most terjedő, új alvariánsok a korábbiaknál jóval nagyobb eséllyel képesek kikerülni a neutralizáló antitesteket, ami azért is probléma, mert ezek az antitestek védik a már megfertőzödötteket és oltottakat is.

A magánegészségügyi szolgáltató szerint a koronavírus terjedési módja nem változott, ezért továbbra is hatékony megelőzési mód a maszkviselés és a fertőtlenítés.

Szintén fontos, hogyha a jól ismert tüneteket tapasztaljuk (száraz köhögés, láz, hőemelkedés, ízületi- és izomfájdalmak, orrfolyás, torokfájás, fejfájás), akkor teszteljünk, illetve maradjunk karanténban mindaddig, amíg nem vagyunk biztosak benne, hogy immár nem fertőzünk

– hívják fel a figyelmet.

Címlapkép forrása: Getty Images