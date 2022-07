Kritikus a Velencei-tó vízszintje: legalább 150 métert kell gyalogolniuk a strandolóknak

Akár napi fél-egy centit is apadhat a Velencei-tó vize a nagy hőségben, a vízszint további csökkenése pedig odáig is fajulhat, hogy felborul a tó ökoszisztémája, az pedig már visszafordíthatatlan károkkal járhat - derül ki az RTL riportjából.

A strandolók arra vágynának, hogy csobbanjanak egyet a Velencei-tóban, azonban a valóság sokkal kiábrándítóbb. A vízminőség tökéletes lenne, azonban a vízszint annyira alacsony, hogy 150 métert kell begyalogolni a hűsülés érdekében.

Az emberek és szakértők is egyetértenek abban, hogy a helyzet kritikus.

A probléma nem újkeletű, az elmúlt évszázadokban többször is kiszáradt a tó. Az átlagos vízmélység 140 centiméter, most viszont már több, mint 70 centiméter hiányzik a tóból. A legalacsonyabb vízállást több mint 70 éve mérték, akkor 63 centiméter volt a tó vize az agárdi mérő szerint, ugyanez a vízállás ma 64 centiméter.

A napokban pedig megdőlhet a negatív rekord, ugyanis ebben a nagy hőségben akár nap egy centi is elpárologhat a tó vizéből. A vízszint további csökkenése odáig is vezethet, hogy felborul a tó ökoszisztémája, az pedig visszafordíthatatlan károkat okozhat, ugyanis most nincs honnan pótolni a vizet.

