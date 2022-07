Rusvai: most tetőzhet a nyári koronavírus, de őszre új járványhullám várható

Rusvai Miklós szerint a nyári koronavírus-hullám most tetőzik, őszre azonban új koronavírus-járvány várható. A szakértő szerint a koronavírus mostanra egy náthaszerű betegséggé szelídült – írja az Infostart.

Rusvai szerint a kisebb településeken stagnál, míg a nagyobb városokban emelkedik a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. A szakember szerint a mostani magasabb esetszámokban jelentősen közrejátszik az, hogy most először nincs semmilyen korlátozás, tömegrendezvényeket lehet tartani és szabadon lehet utazni.

Rusvai éppen ezért úgy véli, hogy a vírus is kihasználta ezt az állapotot, azonban hozzátette, hogy mostanra a koronavírus náthaszerű betegséggé szelídült.

A szakember szerint a jelenlegi mutatók alapján a járvány nyári szakasza most tetőzik, szeptember-október környékére azonban új járványhullám várható még magasabb esetszámokkal.

Emlékeztetett azonban arra is, hogy remélhetőleg addigra egy kifejezetten az omikront célzó vakcina is elérhetővé válik, amelyen a Pfizer jelenleg is dolgozik. Rusvai úgy véli, hogy azok, akik még nem kapták meg a negyedik koronavírus elleni oltást, inkább várják meg ezt a jobban védő vakcinát.

Címlapkép forrása: RTL