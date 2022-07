Elfogytak az emberek Magyarországon, ami miatt súlyos spirál alakulhat ki

Kedvezőnek értékelik a friss foglalkoztatási adatok a közgazdászok, azonban a helyzetben vannak árnyoldalai is.

Április és június között 4 millió 693 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, vagyis továbbra is történelmi csúcson van a foglalkoztatás. Vagyis a munkaerőpiac továbbra is erős, és nincs jele annak, hogy bármilyen tényező (akár az orosz-ukrán háború vagy a globális gazdasági kihívások) visszavetné a foglalkoztatást. A közfoglalkoztatottaktól és az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól megtisztítva, vagyis az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 520 ezren dolgoznak a Portfolio számításai szerint.

"A magyar munkaerőpiac továbbra is kiváló formát mutat, a negatív külső környezeti tényezők egyelőre nem gyakorolnak hatást a hazai piacra, a feszesség és a foglalkoztatottság új csúcson van, a betöltetlen álláshelyek száma alapján pedig továbbra is erős kereslet mutatkozik a munkaerő iránt. Viszont az év eleje óta visszatért erős munkaerő kereslet ellenére is igen lassú tempóban tud már csak tovább bővülni a foglalkoztatotti létszám, a még elméletben bevonható munkaerő minősége láthatóan igen alacsony és a földrajzi elhelyezkedése sem találkozik a kereslettel, így egyelőre – a három éve már látott - jelentős akadály látszik az érdemben 4.7 millió fős szint fölé bővülés előtt" - írja Horváth András, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Az ukrajnai háború egyelőre semmilyen látható hatást nem gyakorolt a hazai munkaerő iránti kereslet szintjére, de további durva eszkaláció esetén negatív kockázatot is jelenthet a hazai gazdaság számára a konfliktus, azonban a menekültek egy része átmenetileg akár enyhítheti is a hazai munkaerőhiányos állapotot, főként a nyári, szezonálisan erős időszakban. Várakozásunk szerint idén 3.3% lehet az átlagos munkanélküliségi ráta – emeli ki Horváth.

Kiemeli: a munkaerőhiányos helyzet egyben igazolja az aggodalmakat az egyre erősebb inflációs kockázatokról is, mivel a munkaerőpiaci feszesség látványos emelkedése az amúgy is gyors bérnövekedés ütemét még tovább gyorsítja, pluszban hozzáadódva az elszabaduló energia- és alapanyag költségekhez.

Abból következően, hogy a foglalkoztatható állapotban lévő hazai munkaerő mennyisége ismét a végéhez közelít, vagyis jelenlegi állapotában a teljes foglalkoztatottság közelében áll a piac, így a vállalatok ismét a hatékonyság, a képzés és a termelékenység növelésének irányába fordulhatnak, ami pozitív fejlemény a teljes nemzetgazdaság szempontjából.

A gyors helyreállás ellenére még látszanak minimális utóhatások, néhány szektor, köztük a külföldiek keresletére építő budapesti turizmus teljes helyreállása mostanában kezd kibontakozni, miközben a korábban itt foglalkoztatott munkaerő könnyedén megtalálta a számítását más szektorokban, jelenleg pedig az alap bérfolyamatokat erősítve, csak kiemelt bérajánlatokkal lehet csak visszacsábítani az eredeti helyre a munkaerőt – zárja kommentárját.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza kiemeli: habár összességében pozitívként értékelhető a munkaerőpiaci helyzetkép, azért a mai adatközlés két szempontból rendkívül fontos, és fontos, hogy rávilágítsunk a helyzet árnyoldalára is. Egyrészt a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi folyamatok továbbra sem mutatják semmi jelét annak, hogy a munkaadók elkezdtek volna alkalmazkodni egy gyengülő gazdasági környezethez. Habár jellemzően a munkaerőpiaci folyamatok inkább csak lekövetik és nem előre jelzik, hogy mi várható a gazdaságban, azért a bizonytalanság és a romló kilátások már hónapok óta velünk vannak. Ennek ellenére nemhogy stabilizálódna, de még erősödik is a munkaerőpiac Magyarországon.

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges munkaerőpiaci igazodás a recesszióhoz egy rendkívül kedvező helyzetből indul majd, így talán a visszaesés is jóval mérsékeltebb lehet.

Másrészt viszont rövidtávon továbbra is az várható, hogy a vállalatok (talán túlzó) optimizmusa fenntartja a kereslet és kínálat jelentős elszakadását a munkaerőpiacon és a munkaerőhiány tovább élénkíti a bérnövekedést ebben a kiélezett gazdasági helyzetben. Mindez tovább erősítheti az inflációt is az ár-bér spirálon keresztül és megemeli annak kockázatát, hogy a „puha landolás” helyett egy drasztikusabb fékezés következik be a gazdaságban – írja Virovácz.

Utóbbi azért valószínűbb, mert a talán túlzó optimizmus nagyon gyorsan csaphat át negatív jövőképbe és kapkodásba a vállalatok részéről, amikor szembesülnek a magas bérköltségek és a romló gazdasági környezet toxikus kombinációjával. Ez egy gyorsan végbemenő és nagyarányú munkaerőpiaci kiigazítást is hozhat a legrosszabb forgatókönyv esetében. Vagyis van az a helyzet, amikor a túlzott optimizmus és bizakodás végül rosszul sülhet el – teszi hozzá.

Címlapkép: Getty Images