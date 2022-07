Két helikopterrel íródik tovább a Mars-kutatás történelme

Az Ingenuity vártnál nagyobb sikere nyomán az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) úgy döntött, hogy a tervezett egy rover (marsjáró) helyett újabb két minihelikoptert küld a Marsra kőzet- és talajminták begyűjtésére és hazaküldésére. A megváltozott terveket szerdán sajtótájékoztatón ismertette a NASA és a projektben vele együttműködő Európai Űrügynökség (ESA).

Az Ingenuity nevű minihelikoptert tavaly februárban tette le a vörös bolygó felszínén a Perseverance rover. A lítium-ion akkumulátorral meghajtott 1,8 kilogrammos eszköz volt az első légi jármű, amely egy másik bolygó felszínén emelkedett a levegőbe.

Üzembe helyezése óta a szélsőséges marsi körülményekkel sikeresen megküzdő Ingenuity a tervezett öt helyett már 29 repülést hajtott végre, és küldetését máris meghosszabbították meghatározatlan időre. A Perseverance 11 alkalommal vett sikeresen mintát a marsi kőzetből, és további kőzetfúrásokat is terveznek.

Összesen 30 darab 150 grammos, egy ceruzánál valamivel vastagabb minta hazaküldésére lesz hely egy később felbocsátandó minirakétán, amely a tervek szerint 2031-ban indul vissza és 2033-ra tér vissza a Földre a begyűjtött mintákkal.

A NASA eddig úgy tervezte, hogy egy másik rovert küld a Marsra, hogy az a Perseverance által begyűjtött és eltett kőzetmintákat elvigye a rakétához. Az újabb tervek szerint a másik rovert végül nem építik meg, az imponáló teljesítményt nyújtó Perseverance maga fogja elszállítani a mintákat a Földre visszatérő rakétához.

A már a Marson lévő rover által begyűjtött mintákat egy, az Európai Űrügynökség által tervezett robotkar veszi le a Perseverance-ról és helyezi el a Földre visszatérő rakétán. Arra az esetre, ha a rover mégsem működne, a 2028-ra tervezett Mars-misszióval a minirakétán és a robotkaron kívül két újabb minihelikoptert is a vörös bolygóra küldenek, hogy azok végezzék el a berakodást. Az elsőnél kicsivel nehezebb minihelikoptereknek kerekeik is lesznek, hogy tudjanak mozogni a felszínen, és egy kis kar segítésével akár újabb kőzetmintát is tudnak majd venni. A NASA-nál abban bíznak, hogy a Perseverance megbirkózik az utólag ráterhelt feladattal, és az apró helikopterek csak vésztartalékként lesznek majd ott.

A Földre hozott mintákból azt próbálják majd megtudni a tudósok, hogy létezett-e mikrobiális formában az élet a Marson évmilliárdokkal ezelőtt, amikor még bőségesen áramlott a víz a felszínén.

