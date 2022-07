Bombameglepetés: bivalyerős a spanyol gazdaság, de az infláció tovább nő

Közzétették a második negyedéves spanyol GDP-adatot, amely meglepően erős gazdasági teljesítményről árulkodik. A júliusi infláció viszont tovább nőtt, némileg meghaladva az elemzői várakozásokat.

Nagyon pozitív meglepetést okozott a második negyedéves spanyol GDP-adat: az előző negyedévhez képest a gazdaság 1,1%-kal nőtt az áprilistól júniusig tartó időszakban, noha az elemzők csak 0,4%-os növekedésre számítottak. Az előző negyedévben mindössze 0,2% volt a növekedés, vagyis kifejezetten nagy lendületre kapott az ibériai gazdaság a második negyedévben.

Az előző év azonos időszakához képest 6,3% volt a növekedés, pont annyi, mint az előző negyedévben. Az előző évet viszont még alacsony bázis jellemezte, a koronavírus-járvány miatti lezárások visszavetették az aktivitást.

Az infláció viszont tovább nőtt júliusban, a fogyasztói árak (EU-s módszertan szerint) éves szinten 10,8%-kal nőttek a hónapban. Az előző hónapban 10% volt az éves növekedés, azaz ehhez képest gyorsulást látunk.

Ma tették közzé a francia gazdaság második negyedéves teljesítményét is, az is a várakozások felett alakult. Eközben a francia infláció is nőtt az előző havi 6,8%-ról 6,5%-ra (szintén EU-s modszertan szerint, a francia statisztikai hivatal módszerével mért áremelkedés ennél valamivel alacsonyabb).

10-kor teszik közzé az olasz és német GDP-t, amelyből már nagyjából meg lehet becsülni az eurózóna második negyedéves teljesítményét. Utóbbira sem kell sokat várni, 11-kor érkezik az adat az inflációs számokkal együtt.

