Aki számlát kér tankolás után, annak automatikusan a magasabb, piaci árat kell fizetnie

Szigorúbban ellenőrzik a benzinkutasok a forgalmi engedélyeket, aki pedig számlát kér, annak automatikusan piaci árat számolnak. Vonalkódot nem olvasnak le, de anélkül is egyértelműen kiderül, melyik autó céges. A kutasok magántulajdonosok esetén is azonnal piaci árat számolnak, ha valaki számlát kér - számolt be riportjában az RTL