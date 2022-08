Múlt időbe kerülhet a papíralapú jövedelemigazolás

A munkáltatói igazolások kiállításának és továbbításának teljes mértékű automatizációját és digitalizációját teszi lehetővé a BISZ Zrt. és a Swipe Technologies Kft. legújabb megoldása. A fejlesztés többek között a gyorsabb hitelügyintézésben segíthet.

A tradicionális jövedelemigazolási folyamat jelenleg akár hetekig is eltarthat. Jellemzően papíralapú, munkáltatói oldalról többlet adminisztrációval jár, és a munkavállaló számára is hosszabbítja az amúgy is stresszes hitelügyintézést. Ebben hozhat változást a Swipe jövedeleminformáció digitalizációs megoldása, a Verify - áll a cég közleményében.

Bármely munkáltató csatlakozhat a Verify-hoz, a rendszer bevezetése és használata pedig a munkáltatók és a munkavállalók számára is ingyenes.

A felhasználók egy egyszerű, letisztult felületen keresztül néhány kattintással megoszthatják munkáltatói jövedelemigazolásukat az általuk preferált pénzügyi intézménnyel, ami a BISZ Zrt. JIR-infrastruktúráján keresztül kerül kézbesítésre néhány másodperc alatt.

Egyszerűbb ügyintézés volt a cél

2021-ben kezdődött a közös munka a Magyar Nemzeti Bank kötelékébe tartozó, a GIRO Zrt. 100%-os tulajdonában álló BISZ Zrt. és a Swipe között annak érdekében, hogy még egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék a hazai munkavállalók számára a hitelügyintézés folyamatát.

A BISZ Zrt. által üzemeltetett Jövedeleminformációs Rendszer (JIR) a pénzügyi szektor finanszírozásban résztvevő minden szereplőnek elérhető, és biztonságos csatornát nyit a jövedelemigazolások digitális továbbítására. Jelenleg a JIR-en keresztül elérhető a NAV adatain alapuló elektronikus keresetkimutatás, amely mellett a tervek szerint a jövőben a SWIPE munkáltatóktól beszerzett digitális jövedelemigazolása is elérhetővé válik.

Fotó: Shutterstock