Zacher Gábor: zárt terekben újra kötelező maszkviselés kellene

Zárt terekben jó lenen a maszkviselést újra kötelezővé tenni - mondta Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa a Hír Tv-nek arra reagálva, hogy a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon is emelkedik.

Zacher a vírustagadókról úgy fogalmazott, hogy " a Hold sötét oldalán tartózkodik a lakosság egy jelentős része", pedig a járvány elleni védekezés fontos. Egyre többet tudunk a betegségről és a vakcinákról, és továbbra is az orvostudomány álláspontja, hogy az oltásokat érdemes felvenni. Bár az új variánsok könnyebben kicselezik a védőoltásokat, és a kórházakban is emelkedik a fertőzöttek száma, de a súlyos esetek ellen jól védenek. Az idősek között azért sajnos továbbra is szedi áldozatait a koronavírus.

Az oltások hatékonysága idővel csökken, ezért érdemes újabbat felvenni, sőt, érdemes lenne újabb oltási kampányt is csinálni - véli a szakember.

Ősszel valószínűleg újra sok beteg lesz, de a súlyos betegek aránya remélhetőleg alacsony marad, mondta Zacher.

