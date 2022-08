Sorra csődölnek be Magyarországon az éttermek és szórakozóhelyek

Kovács László elmondása alapján Magyarországon körülbelül 51 ezer üzlet volt 2019. A pandémia beköszönte után röviddel, bizonyos „hullámzások” mellett, de a többség tartotta magát, bízva abban, hogy a járvány elmúltával újrakezdheti a vendéglátás, tehát jelentős üzletszám-csökkenésre nem került sor kezdetben.

Mára azonban mintegy 3500 vendéglátó egységgel – 1500 étteremmel, vagyis meleg konyhás üzlettel és körülbelül 2 ezer szórakozóhellyel, illetve italárusító üzlettel – lett kevesebb a 2019-es évhez mérten

– tette hozzá a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Mindeközben a cukrászatok és a munkahelyi vendéglátás száma nagyon minimálisan, de nőtt a világjárvány alatt. A 3500 bezárt vendéglátó egység egyharmada budapesti volt, jelentős részük szórakozóhely és italárusító üzlet a bulinegyedből.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy májsutól kezdve fokozatosan csökken a forgalom, részint már a rezsinövekedés hatására is.

Mint mondta, mindez nem csak Budapesten mutatkozik, hiszen a fővárosban nem a nyári jelenti a főszezont, de a Balaton is alacsonyabb a foglaltság a tavaly, tavaly előtti évhez képest. Meglátása szerint nyilván ez ez azzal is szoros összefüggésben áll, hogy

2020-ban még csak belföldi utakra volt lehetőség,

tavaly pedig még óvatosabbak voltak az emberek,

idén viszont már bátran vállalják a külföldi utazásokat.

A forgalomcsökkenésben továbbá az is közrejátszhat – folytatta az ipartestület vezetője –, hogy a tavalyi rendkívül jól sikerült szezon áremelkedéssel is járt, ami miatt sokan úgy gondolhatják, hogy hasonló költségek mellett inkább az Adrián, vagy Görögországban töltik el a pihenőidejüket. Vagyis az a nagy fellendülés, ami 2020-ban és 2021-ben nagyon jól jött a balatoni vendéglátósoknak, az most érezteti hatását.

A vendégek a »lábukkal fizetnek«, magyarul oda nem mennek vissza, ahol esetleg valami ár-érték arányban nem volt számukra kedvező

– fogalmazott Kovács László. A szakember úgy véli, óhatatlanul is egy minőségi szelekció fog végbemenni, vagyis még rengetegen fognak bezárni.

Ennek okai az alapanyag- és energiaárak jelentős emelkedése, de legfőképp a munkaerőhiány, ami az üzletek szempontjából talán a legmeghatározóbbak.

Mint mondta, nem könnyíti meg a helyzetet, hogy nagyon magasak lett a bérigények, miközben rengetegen alulképzettek, illetve képzetlenek a vendéglátásban. Kovács László megjegyezte, az hogy egy alapanyag ára a duplájára növekszik, vagy az energia ára a többszörösére emelkedik, az az étel minőségét nem kell, hogy befolyásolja.

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a világban zajló események a vendéglátást sem hagyja hidegen, tehát azt az áremelést, ami a nyersanyag- és energiapiacon történt, ha a korábbiakhoz hasonló eredményt szeretnének elérni, egy az egyben át kellene hárítaniuk a vendégekre. Tisztában vannak azonban azzal is, hogy ezt nem viselnék el, ami visszatartó hatással van az árképzésben.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint egyébként egy 30-40, de akár egy 50 százalékos áremelés is indokolt lenne.

Címlapkép: Getty Images