Már nem csak az ukrán búza miatt van gabonapara

A kedvezőtlen időjárás Ázsia legfontosabb rizstermesztő országaiban, köztük a legnagyobb exportőr Indiában azzal fenyeget, hogy csökken a világ legfontosabb élelmiszer-alapanyagának termelése, és felgyorsítja az élelmiszer-inflációt, amely már most is rekordmagasság közelében van - írja a Reuters

A rizs az elmúlt két évben ellenállt az élelmiszerárak emelkedő tendenciájának, mivel a termés bőséges volt, és az exportőrök nagy készletekkel rendelkeztek, még akkor is, amikor a COVID-19, az ellátási zavarok és nemrégiben az orosz-ukrán konfliktus más gabonaféléket drágított. Ám most a szakértők úgy vélik, hogy

a világ rizstermelésének mintegy 90%-át adó ázsiai exportáló országok kedvezőtlen időjárása valószínűleg megváltoztatja a helyzetet.

Ahogy a termelés visszaesik, az árak elindulnak felfelé, ez pedig tovább növelheti a fejlődő világ egyes részein az élelmiszerek megfizethetőségét érintő, már most is jelentős kihívásokat - mondta Phin Ziebell, a National Australia Bank agrárközgazdásza.

Az indiai gabonaövezet csapadékviszonyai, a kínai hőhullám, a bangladesi áradások és a vietnami minőségromlás a világ öt legnagyobb rizstermelője közül négyben visszafoghatja a terméshozamokat, mondták a Reutersnek a gazdák, kereskedők és elemzők.

India legfontosabb rizstermelő államaiban, Biharban, Jharkhandban, Nyugat-Bengálban és Uttar Pradesben a monszun idején eddig 45%-os csapadékhiányt regisztráltak az idei szezonban - derül ki az állami meteorológiai hivatal adataiból.

Ez részben a rizsültetés 13%-os visszaeséséhez vezetett az idén, ami a termelést 10 millió tonnával, azaz mintegy 8%-kal csökkenhet a tavalyi évhez képest - mondta B.V. Krishna Rao, az indiai rizsexportőrök szövetségének elnöke. A rizstermesztés területe azért is csökkent, mert egyes gazdák átálltak a hüvelyesek és olajos magvak termesztésére - mondta Rao.

India éves rizstermelésének több mint 85%-át a nyári vetés adja, amely a 2022 júniusáig tartó termésévben rekordmennyiséget, 129,66 millió tonnát ugrott. Ez az elmúlt évben a rizs árát alacsonyan tartotta, hiszen a július 1-jei állapot szerint az indiai rizskészletek 55 millió tonnát tettek ki, szemben a 13,54 millió tonnás céllal.

"A termelés csökkenése biztos, de a nagy kérdés az, hogy a kormány hogyan reagál" - mondta egy globális kereskedelmi cég mumbai kereskedője, aki hozzátette, hogy a kormány túlérzékeny az árakra, ezért egy kis áremelkedés arra késztetheti, hogy exportkorlátozásokat vezessen be, ez pedig a világpiaci árakra hatással lenne.

Indiával ellentétben Vietnamban éppen az aratás alatti esőzések károsították a gabona minőségét.

"Még soha nem láttam, hogy ennyi eső esett volna az aratás alatt. Ez egyszerűen abnormális" - mondta Tran Cong Dang, a Mekong-delta Bac Lieu tartományában élő 50 éves gazdálkodó, becslései szerint 2 hektáros rizsföldjén 70%-os terméskiesést okozott az áradások miatt.

Kína, a világ legnagyobb rizsfogyasztója és -importőre a szélsőséges hőség miatt szenvedett el terméskiesést a gabonatermő területeken, ezért az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint 2022/23-ban várhatóan rekordszintűre, 6 millió tonnára növeli a behozatalt. Igaz, ennél tavaly sem volt sokkal kevesebb, 5,9 millió tonna, de a stabilan erős kereslet további támaszt ad az áraknak.

A világ harmadik legnagyobb fogyasztója, Banglades is várhatóan több rizst fog importálni, miután a fő termőterületek árvízkárokat szenvedtek el - közölték kereskedők.

A barátságtalan időjárás hatása azonban már most is érzékelhető az indiai és thaiföldi exportárak e heti enyhe emelkedésében. Arra még nincsenek aggregált adatok, hogy a világ termelése miként alakulhat, de az előjelek azt mutatják, hogy egy jelentősebb drágulás is elképzelhető.

Címlapkép: vietnami rizsteraszok, Getty Images