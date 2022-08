Népszavazás lehet Magyarország EU-tagságáról

Népszavazást kezdeményezek az uniós tagságunk megerősítéséről - jelentette be Ujhelyi István MSZP-s politikus, aki több pontban érvel döntése mellett. Cseh Katalin, a Momentum alelnöke és szintén EP-képviselője fölösleges politikai hazárdírozásnak nevezte a kezdeményezést és a britek példájára figyelmeztetett.

Soha ilyen komoly és valódi veszély nem fenyegette még Magyarország uniós tagságát, mint most - vélekedett posztjában az ellenzéki politikus, aki egyben EP-képviselő is.

Szerinte az Orbán Viktor vezette Fidesz-kormány képtelen teljeskörű kompromisszumra jutni az Európai Bizottsággal és a hazánknak járó források egy részét bizonyosan elveszítjük. Úgy gondolja, hogy ha az uniós pénzcsap elzáródik, nem lesz, ami az Unióban tartsa a mostani kormány vezetőit.

"A következő napokban ennek megfelelően hivatalosan is be fogom nyújtani az illetékes választási bizottságnak azt a jogászokkal egyeztetett kérdést, ami a következő lesz:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország Európai Uniós tagsága iránti elkötelezettségéről?

A hatályos szabályoknak és a célnak egyaránt megfelelő kérdés - gondolja.

Elmondása szerint az MSZP parlamenti frakciója ezzel párhuzamosan be fogja nyújtani azt a törvényjavaslatot, amelyet a népszavazási kezdeményezés akar kikényszeríteni a magyar választók akaratának megfelelően. Ha a kormánypártok támogatják ezt a törvényjavaslatot, akkor nincs szükség referendumra.

Így érvel az ellenzéki politikus

Szerinte most valós veszély hazánk uniós tagságának felmondása, mert szerinte a Fidesz megteremtette a törvényi lehetőségét annak, hogy a nép megkérdezése nélkül kiléptesse hazánkat az Unióból. Szerinte a mostani kormány a pénz miatt maradt eddig is az EU-ban, a pénzek most várhatóan csökkennek, hosszú távra befagynak. Úgy véli Ujhelyi István, hogy meg kell kötni a kormány kezét a kérdésben.

Legkorábban jövő tavasszal lehet népszavazás,

addig vissza kell tudni verni a Fidesz hamis, EU-ellenes propagandáját - vetíti előre.

A magyar emberek többsége Európában akar maradni, ezért szerinte függetlenül a referendum érvényességétől, meg lesz kötve a kormány keze a kérdésben.

Majd azzal érvel, hogy "ez a kezdeményezés semmiben nem hasonlít a Brexit-szavazáshoz, hiszen jogilag nem a tagságról, hanem egy kötelező érvényű, a tagságot támogató törvény elfogadásáról szól".

Vagyis, egy érvénytelen referendum sem kockáztatja hazánk uniós tagságát, de legalább kiugrasztja a fideszes nyuszit a bokorból - hangoztatja az ellenzéki politikus, háttérbe szorítva egy ilyen kezdeményezés minden negatív kockázatát.

Mindezek miatt egyértelmű, hogy radikális lépésre van szükség:

népszavazáson, de minimum egy, a jelenlegi kormány kezét megkötő törvényben meg kell erősítenünk hazánk uniós tagságát!

- mondja a politikus, aki arra is emlékeztet, hogy jövőre lesz kereken húsz éve, hogy Magyarország polgárai szavaztak az EU-hoz való csatlakozásról. Akkor 83 százalékos arányban, több mint hárommillió ember szavazatával döntöttünk az európai közösséghez való tartozásról.

Hazárdírozás

Cseh Katalin, a Momentum alelnöke és EP-képviselője az MSZP-s politikus bejelentésére úgy reagált, hogy

teljesen fölösleges politikai hazardírozas népszavazást kezdeményezni Magyarország EU-tagságáról.

"Tagok vagyunk és azok is akarunk maradni - még a Fidesz-szavazók többsége is. De ahogy David Cameron és a britek példája megmutatta, el lehet veszteni egy megnyertnek tűnő népszavazást is, különösen válságban" - idézi fel a britek példáját Cseh Katalin, aki szerint "Magyarország még a briteknél is sokkal többet veszítene a tagság feladásával: a jövőnket".

A két politikus vasárnap délután a momentumos képviselő Facebook-posztja alatt vitába is keveredett egymással. Ujhelyi István azt írta, hogy a Momentum "valamiféle belső ellenzéki szkander miatt nem szeretné támogatni" a szocialisták kezdeményezését.

Erre reagálva Cseh Katalin azt írta, hogy

Egy ilyen népszavazás megnyitná az utat az euroszkeptikus indulatok felkorbácsolása előtt, és növelné, nem csökkentené annak az esélyét, hogy kisodródjunk az EU-ból.

Majd hozzátette: a cél helyes, az eszköz hibás.

Címlapkép forrása: Getty Images