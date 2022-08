Még három jel, ami alapján súlyos a helyzet a magyar benzinkutakon

A hatósági árra jogosultak körének csökkentése nem oldotta meg az ellátás kérdését, emellett új gondok jelentek meg. A kisbenzinkutasok két jelentős problémáról számoltak be: a kutak 30%-a kevesebb áruhoz jut, mint eddig; az elmúlt hónapokban pedig nem kapták meg a veszteségtermelés miatt járó kompenzációt. A mezőgazdasági szereplők szerint káosz uralkodik a jogosultak körének módosítása óta: nincs szinkronban a kormányzat kommunikációja a piaci értelmezéssel, ezért a mostani gyakorlat Gulyás Gergely miniszter bejelentése ellenére lényegében kizárja a mezőgazdasági gépeket a hatósági árra jogosultak köréből.

Elmaradó támogatásokról beszélnek a kisbenzinkutasok

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke arról számolt be a Telexnek, hogy jelenleg két nagy problémával küzdenek. A Mol mint nagykereskedő tovább korlátozta a kiszállított üzemanyag mennyiségét azok számára, akik nem vele voltak szerződve korábban, vagyis a kutak 30 százaléka most még kevesebb áruhoz jut, mint eddig. Ezek a kis kutak az ársapka előtt más nagy importőrtől vásároltak, de most már ezek híján kénytelenek a Molhoz fordulni. A nagyvállalat korábban a rendelt mennyiség 66 százalékát garantálta számukra, augusztustól ez ment le 50 százalékra, magyarán 100 rendelt literből csak 50-et kapnak meg.

A másik gond az anyagi csőd veszélye, mert az elmúlt hónapban nem kapták meg a kis kutak a nekik a kötelező veszteségtermelés miatt járó kompenzációt. A Kisbenzinkutak támogatása 2022 program alapján a legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást üzemeltető vállalkozások kaphatnak célzott támogatást, amennyiben az előző évi nettó árbevételük legfeljebb 50 milliárd forint volt. A támogatás alapján az üzemanyag-árstoppal érintett üzemanyagok értékesítése után forgalomarányosan, literenként legfeljebb 20 forint támogatásban részesülhetnek az érintettek.

A támogatást a Technológiai és Innovációs Minisztérium alá tartozó IFKA Kft. honlapján kell igényelni, csakhogy júliusra meg sem nyílt az erre szolgáló felület

– mondta Egri Gábor.

Az augusztusi körre ígéret már van a minisztériumtól, de attól tartanak a kutasok, hogy jóval kevesebb kútnak fog jutni jóval kevesebb összeg, mint eddig. A támogatási volument ugyanis az eddigi 2,3 millió euróról 400 ezer euróra vitték le. Esélyesen tehát az fog csak pénzt kapni, aki elég gyors és szemfüles, elcsípi a lehetőséget, mielőtt kimerül a keret – tették hozzá.

Hamar elfogy

Egyáltalán nem biztosított az üzemanyag-ellátás, folyamatos konfrontációk alakulnak ki a kutakon az állandó változó szabályok miatt, a tankolók pedig nem értik, hogy miért vannak korlátozások, pedig a sajtó hetek óta csak erről beszél. A nagykereskedő, aki jelenleg a Mol, korlátozva biztosít csak üzemanyagot.

– írta a Telexnek Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakportál ügyvezetője.

Egy Szeged környéki, két benzinkutat üzemeltető cég vezetője elmesélte, hogy már március közepén és a nyáron is elfogyott az üzemanyag a töltőállomásaikon (az egyik egy Bács-Kiskun megyei városban, a másik egy Szegedhez közeli kisvárosban található). Tavasszal emiatt átmenetileg be is kellett zárni a kutakat.

A kutas a Telex kérdésére elmondta, hogy március óta tart ez az állapot: megrendelik a Moltól az ársapkás üzemanyagot, amennyit kapnak, az pár hétig kitart, de a hónap második felére általában elfogy, és akkortól már nem tudják a vevőket kiszolgálni. Ilyenkor a drágább, prémium üzemanyagok esetenként továbbra is kaphatók náluk,

de a vevők természetesen az olcsóbbat keresik, és ha nincs, inkább másik kútnál próbálkoznak.

Káosz a mezőgazdaságban

A mezőgazdasági szektorban teljes a jogértelmezési káosz a hatósági árat részben eltörlő jogszabály megjelenése óta. Sőt, igazából már előtte sem volt egyértelmű a helyzet, legalábbis a G7-nek nyilatkozó piaci szereplők már korábban is eltérően alkalmazták a szabályokat.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az új szabályozás bejelentésekor azt mondta, hogy a 480 forintos garantált árat a magántulajdonú gépjárművek és a taxik mellett a mezőgazdasági erőgépekre, illetve traktorokra is fenntartja a kabinet, a tényleges rendelet alapján azonban valószínűleg nem ez történt.

A lapnak nyilatkozó ágazati szereplők egybehangzó állítása szerint a gyakorlat most az, hogy már azok sem szállítanak ki hatósági áron üzemanyagot, akik korábban megtették.

A kutakon engedik tankolni a mezőgazdasági gépeket, már ha azok beférnek egy töltőállomásra, illetve el tudnak odáig menni közúton.

A jogszabály, ahogy a piacon értelmezik a szabályozást, illetve amit kommunikál a kormányzat, az egyáltalán nincs szinkronban

– foglalta össze a jelenlegi állapotot a G7-nek Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) főtitkára.

A lap konklúziója szerint tehát a mostani gyakorlat Gulyás Gergely bejelentése ellenére lényegében kizárja a mezőgazdasági gépeket a hatósági árra jogosultak köréből.

