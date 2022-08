Megvan, mit művel a rezsidrágítás a magyar inflációval

Portfolio 2022. augusztus 10. 14:07

Az OTP Bank elemzői a kedden megjelent, vártnál magasabb inflációs adatra kiadott értékelésükben azt írták, hogy a rezsicsökkentés átalakítása 3 százalékponttal emelheti meg az inflációs mutatót. Más feltételezéssel is élnek az elemzők, melyek együttes hatására azzal kalkulálnak, hogy még jövőre is 13,3% lehet az éves átlagos infláció. Közben cikkünkben azt is bemutatjuk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal hogyan fogja mérni a rezsicsökkentés csökkentésének hatását.