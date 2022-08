Ne lepődj meg: kerékpáros mentősökkel találkozhatsz Budapesten

Az értesülést Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője megerősítette a lapnak, de arról nem tudni, hogy augusztus 7-ig hányan jelentkeztek a belső kiírásra. A tervek szerint először a főváros belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros elsősegélynyújtókkal és kedvező tapasztalatok esetén ezt a mentési módszert akár más városokra is kiterjeszthetik.

A lap felidézi, hogy naponta akár 3 ezer feladatot is kaphatnak országszerte a mentők, de a hívások egyharmada Budapestről és a környékéről érkezik, így a terhelést nem is mindig bírják a régióban szolgálatot teljesítő mentők, ezért naponta 10-15 autót vezényelnek az ország más pontjairól a fővárosba. Részben ez pedig oda vezet, hogy előfordul: torlódnak a hívások, és a mentőre jóval több mint 15 percet kell várni.

Mindezek miatt a bringás mentőket elsősorban városokban vetnék be, különösen azokon a területeken, ahonnan az átlagosnál is több a hívás és a kerékpáros mentésről a nemzetközi tapasztalatokat is begyűjtötte az OMSZ. Így tanulmányozták a nagy-britanniai, az amerikai és a kanadai hasonló szolgálatok gyakorlatát is.

