Nem emelte tovább az MNB az egyhetes betéti kamatot

A mai egyhetes betéti tendert 10,75%-os kamattal hirdette meg a Magyar Nemzeti Bank, ami azt jelenti, hogy nem emelte tovább a rátát.

A július végi kamatdöntő Monetáris Tanács ülésen 100 bázisponttal 10,75%-ra emelte az alapkamatot az MNB, majd rá két napra a betéti tendert szintén 10,75%-ra emelt kamattal hirdette meg. Azóta egyik kondícióban sincs változtatás, noha a minap megjelent júliusi magyar inflációs adat (13,7% éves alapon) az elemzői várakozásokat meghaladta (az MNB által előre mondott 13-14%-os sávon viszont belül maradt), és tegnapi rádióinterjújában Virág Barnabás jegybanki alelnök is elismerte, hogy a 16,7%-ra emelkedő maginfláció némileg meghaladta a várakozásaikat. Azt is jelezte, hogy folytatni kell a kamatemeléseket addig, amíg az infláció nem kezd el stabilizálódni, illetve lassulni, márpedig azt is vázolta, hogy a következő hónapokban még gyorsulás várható a 20%-os tartomány közelébe. Most tehát a jegybank úgy ítélte meg, hogy továbbra is 10,75%-os kamat mellett hirdeti meg a tendert.

