Egy lépéssel közelebb a recesszióhoz Európa második legnagyobb gazdasága: csökkent a GDP a második negyedévben

Az első becslés szerint 0,1%-kal csökkent az Egyesült Királyság reál GDP-je 2022 második negyedévében az első negyedévhez képest - közölte pénteken a brit statisztikai hivatal. A minimális csökkenés az első negyedéves 0,8%-os növekedés után érkezett.

A közlemény szerint a szolgáltatói szektor teljesítménye különösen nagyot esett: a termelése 0,4%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. Ebben a legnagyobb szerepet az egészségügyi szektor zsugorodása hozta (0,4%-os csökkenés), mely a Covid-járvány után kezd most normalizálódni.

Darren Morgan, a statisztikai hivatal gazdasági statisztikáiért felelős igazgatója elmondta, a májusi alacsony csökkenést (-0,4%) egy látványosabb esés követte júniusban (-0,6%), melynek a legnagyobb oka a járvány elleni védekezés visszafogása volt.

Pozitívan járultak hozzá a GDP-hez a fogyasztókat célzó szolgáltatások, például egyéb szolgáltatási tevékenységek (az utazási irodák és utazásszervezők különösen jól jártak a járványkorlátozások enyhülésével), a szállás- és vendéglátás, valamint a művészeti, szórakoztató és rekreációs tevékenységek. Hozzáteszik, a háztartások reálfogyasztása 0,2%-kal csökkent 2022 második negyedévében, amit viszont ellensúlyozott a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulása.

A mostani visszaeséssel a nemzeti össztermék az előző év azonos időszakához képest még így is magasabban van (2,8%-kal).

A gazdaság visszaesése a következő időszakokban még látványosabb lehet. A Bank of England a legutóbbi kamatemelése során már figyelmeztetett, hogy az országban már idén beállhat a recesszió, de a hosszabb távú kilátások is nagyon borúsak: a pénzügypolitikai jelentés azt valószínűsíti, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 2022 negyedik negyedéve és 2023 negyedik negyedéve között minden egyes negyedévben visszaesik. A Bank of England alapeseti prognózisa szerint a brit gdp-érték a legutóbb mért csúcs és a recesszió várható mélypontja között 2,25 százalékkal csökken.

A háztartások életét az energiaárak emelkedése is nehezen érinti. A hét elején a Cornwall Insight, egy energetikai tanácsadó cég, úgy becsülte, hogy a háztartások átlagos éves energiaszámlája októbertől 3582 fontra, januártól pedig 4266 fontra ugrik, amikor az Ofgem (a brit energiafelügyeleti iroda) megemeli árplafonjait.

