Túlélő üzemmódba kapcsolt a kínai ingatlanszektor, gyengék lettek a fontos makroadatok is

Nehezen tudja lerázni magáról a kínai gazdaság a szigorú Covid-politika által a nyári hónapokban a gazdasági növekedésre mért csapást, amely nem kedvezett sem a gyárak működésének, sem a kiskereskedelnek, és az ingatlanszektort is megtépázta. A friss, ámde zord adatok szerint júliusban váratlanul lassult a világ második legnagyobb gazdasága. Mindezek miatt a kínai központi bank hétfőn meglepetésszerűen csökkentette az irányadó hitelkamatokat a kereslet élénkítése érdekében. A szakértők is rontják előrejelzéseiket.

A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) adatai szerint az ipari termelés júliusban 3,8%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami elmarad a júniusi 3,9%-os bővüléstől, és a Reuters elemzői által várt 4,6 százalékos emelkedéstől.

A kiskereskedelmi forgalom, amely csak júniusban tért vissza a növekedéshez, 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami elmaradt az 5,0%-os növekedésre vonatkozó előrejelzéstől és a júniusban tapasztalt 3,1%-os növekedéstől.

Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics vezető kínai közgazdásza szerint a júliusi adatok arra utalnak, hogy a világjárvány miatti zárlat utáni fellendülés veszített lendületéből, mivel az újranyitásból származó egyszeri lökés elapadt, és a jelzáloghitel-bojkott újabb romlást idézett elő az ingatlanszektorban. A szakértő hozzátette, hogy a Bank of China már reagál az ellenszélre azzal, hogy fokozza a támogatást. Ugyanakkor szerinte mivel a hitelállomány növekedése a korábbinál kevésbé reagál a politikai lazításra, ez valószínűleg nem lesz elegendő a további gazdasági gyengülés megakadályozására.

Kína gazdasága a júniusi hónapban épphogy megúszta a zsugorodást, amit a sanghaji kereskedelmi központ lezárása, az ingatlanpiac mélyülő visszaesése és a tartósan gyenge fogyasztói kiadások hátráltattak. A kockázatok továbbra is fennállnak, mivel júliusban számos kínai városban, köztük a gyártási központokban és a népszerű turisztikai célpontokban is, zárlatot rendeltek el, miután a fertőző omikron változat újabb járványkitöréseit észlelték.

Júliusban romlott az ingatlanszektor teljesítménye is, amelyet tovább sújtott - az elemző is által is említett - a vásárlói hangulatot terhelő jelzáloghitel-bojkott.

Az ingatlanbefektetések 12,3%-kal zuhantak júliusban, ami az idei év leggyorsabb ütemét jelenti, míg az új eladások visszaesése 28,9%-ra mélyült.

A túlélési üzemmódba kapcsoltak a kínai fejlesztők, akik júliusban jelentősen csökkentették az ingatlanberuházásokat. Az új építkezések megkezdése közel egy évtizede a legnagyobb visszaesést szenvedte el, ami arra utal, hogy a likviditással küzdő ágazat nem fog egyhamar radikális fordulatot venni. A kínai ingatlanpiac, amely a gazdaság mintegy negyedét teszi ki, 2020 nyara óta tőkeválságtól szenved, a beruházók pénzszűkében szenvednek, így képtelenek az adósságok rendezésére, ezért hatalmas harcokat folytatnak a projektek befejezéséért.

A pénzszűkében lévő ingatlancégek 2020 óta szenvednek a szűkös hitelfeltételektől, miután a szabályozó hatóságok szigorú iránymutatásokat adtak ki a fejlesztők új hitelfelvételére vonatkozóan, mivel aggódnak a spirálszerűen növekvő adósságállományuk miatt. A fejlesztők számára júliusban a hazai bankok által nyújtott hitelek 36,8%-kal csökkentek, míg a külföldről bevont tőke 200%-kal zuhant a Reuters számításai szerint.

Január-júliusban az ingatlanberuházások 6,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami 2020 márciusa óta a legnagyobb visszaesés. Az új építkezések megkezdése 36,1%-kal esett vissza, ami az első félévi 34,4%-os csökkenésen túlmutat.

A kamatcsökkentés és a gyenge makro adatok azt követően érkeztek, hogy a pénteki hivatalos adatok szerint júliusban a vártnál nagyobb mértékben zuhantak az új jüan-hitelek, mivel a vállalatok és a fogyasztók továbbra is óvakodtak az eladósodástól.

A háztartási hitelek, beleértve a jelzáloghiteleket is, 121,7 milliárd jüanra (18,00 milliárd dollár) csökkentek júliusban a júniusi 848,2 milliárdról - közölte a központi bank pénteken. A Reuters szerint a rossz vásárlói hangulatot tükrözik az új lakások árai is, amelyek júliusban 0,9%-kal csökkentek éves szinten, ez 2015 szeptembere óta a leggyorsabb ütem.

Nie Wen, a Hwabao Trust sanghaji közgazdásza a vártnál gyengébb adatok után 1 százalékponttal 4-4,5%-ra csökkentette a harmadik negyedéves GDP növekedésére vonatkozó előrejelzését. A gazdaság várhatóan 2015 óta először nem éri el az idei évre kitűzött - 5,5% körüli - hivatalos növekedési célt. A növekedés támogatása érdekében a központi bank hétfőn váratlanul, idén másodszor is csökkentette a kulcsfontosságú hitelkonstrukciók kamatlábait.

Fu Linghui, az NBS szóvivője a júliusi gyengeséget a pandémiának és a dél-kínai hőhullámoknak tulajdonította. A Reuters példaként említ egy fogyasztási cikkek kulcsfontosságú globális beszállítóját, amely július óta zavarokkal küzd a Covid miatt, mivel Yiwu városának számos részét augusztus 11. óta hosszabb időre lezárták.

Megjegyzik, hogy a foglalkoztatási helyzet továbbra is törékeny maradt: a munkanélküliségi ráta júliusban enyhén, 5,4%-ra csökkent a júniusi 5,5%-ról, bár a fiatalok munkanélkülisége magas maradt, júliusban rekordot jelentő 19,9%-ot ért el.

