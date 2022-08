Óriási fordulat Németországban: mégsem állítják le az utolsó három atomerőművet!

A Wall Street Journal kedd kora esti információi szerint hatalmas fordulatként mégsem állítja le idén év végén a három megmaradt atomerőművét Németország, hanem tovább fogja azokat működtetni, hogy a téli gázválságból adódó kihívásokat tompítani tudja. Könnyen lehet, hogy a gázárak ma késő délutáni napon belüli csökkenése már ezzel a nagy jelentőségű hírrel függ össze, igaz még mindig rendkívüli magasságokról beszélhetünk.

A fokozódó energiaválság, a téli gázellátási kockázatok már hetek óta a németországi közbeszéd egyik fő témájává emelték azt a kérdést, hogy vajon tényleg ragaszkodni kell-e ahhoz a két évtizede rögzített stratégiához, hogy meg kell szabadulni a nukleáris energiától és az utolsó három még megmaradt atomerőművet tényleg be kell-e zárni idén év végén.

Tavaly szilveszterkor a brokdorfi, grohndei és gundremmingeni reaktort állították le, és az volt a terv, hogy idén év végén az Isar 2, az Emsland és a Neckarwestheim II erőműveket is leállítják. Ez a hat reaktor tavaly a teljes német áramtermelés mintegy 12%-át tette ki, a német energiamix pedig nagyjából úgy nézett ki tavaly, hogy a megújulók mintegy 41%-ot tettek ki belőle, a szénalapú erőművek 28%-ot (többet újra kellett indítani az elszabadult energiaárak és a megugró energiaigény miatt), a gázalapúak pedig 15%-ot.

Az elmúlt hetekben volt olyan német közvélemény-kutatás, amely azt hozta ki, hogy az emberek döntő többsége, 80%-a támogatná a még megmaradt három németországi atomerőmű – amelyek az éves áramtermelés néhány százalékát adják, zsinóráramként, azaz stabilan – üzemidejének meghosszabbítását, hogy a téli feszült gázpiaci helyzetet, ami az áramárakat is az egekbe tolta, enyhíteni lehessen valamelyest.

Mindezek után ma érkezett a Gazprom felől olyan jelzés, hogy a most is rendkívüli magasságokban mozgó gázárak (2500 dollár körül köbméterenként) még akár 60%-kal 4 ezer dollár fölé ugorhatnak a gázhiányos téli időszakban azután, hogy az orosz gázmonopólium az idén eddig 36%-kal kevesebb gázt exportált a FÁK-tagállamokon kívüli piacokra, mint tavaly.

Az amerikai lapnak három német kormányzati forrás név nélkül most azt jelezte: azon dolgoznak, hogy a három megmaradt németországi atomerőmű tovább működhessen, mint idén szilveszter. A formális döntéstől még több hétre vagyunk, addig el kell készülnie annak az elemzésnek, ami a téli németországi energiaszükségletet és a várható kínálatot mutatja be (ehhez is igazodik a három erőmű tovább működtetésének időzítése). Az viszont gyakorlatilag eldöntött, hogy a három atomerőművel egyelőre még mindenképpen számol a német kormány. Amint ezt majd formálisan is bejelentik és elfogadja a kormány, várhatóan a parlamentnek is áldását kell adni rá.

A fenti hír – igaz komoly energiaválság előszele mellett született, mégis – óriási fordulatnak mondható egy olyan országban, amelyben évtizedek óta atomellenes a hangulat és törvénybe iktatott menetrend van (volt) Fukusima után arról, hogy az összes reaktor legkésőbb 2022 végére le kell állítani. A jelek szerint ennek az utolsó lépcsőfoka nem történik meg egy olyan koalíciós kormány működése mellett, amelyben a zöldek vezetik a gazdasági és az energetikai tárcát, és régóta hangosan ígérték, hogy 2022 végéig meg fog történni a nukleáris energia kivezetése a német energiamixból.

Könnyen lehet, hogy a német kormányzati fordulat híre már kiszivárgott ma délután a Wall Street Journal értesülésének megjelenése előtt, ugyanis délután 1 óra körül már 250 euró/MWh körül, bő 10%-os pluszban járt a szeptemberi gázár a holland tőzsdén, de aztán süllyedni kezdett és mostanra 225 euróig esett, ami csak 2%-os emelkedés tegnaphoz képest, igaz még mindig extrém magasságokról beszélhetünk.

Azzal, ha a német fordulat tényleg bekövetkezik és valameddig még tovább üzemelnek az atomerőművek, az enyhíti a gázpiacra (is) nehezedő nyomást. Ez azzal együtt is rendkívül erős (keresleti nyomásról beszélünk a korlátozott kínálat mellett), hogy a németek a hét végén már büszkén hirdették: sikerült a gáztárolóikat 75%-ig feltölteni.

Azóta már 77%-nál járnak, ami látszólag magas arány, de valójában az éves német gázfogyasztásnak csak a 19%-át jelenti, és a 77%-os feltöltöttség csak akkor adna valamekkora megnyugvást, ha folyamatosak lennének egész télen az orosz gázszállítások Európa felé. Márpedig ezt nem lehet biztosra venni és éppen ezért kezdett már bele jókora spórolásba Németország is, illetve készül a vészhelyzeti ellátási tervekkel, mert főleg a tél második fele kritikusnak ígérkezik a gázellátási helyzetben. Addigra ugyanis még a magasra szintre feltöltött tárolók is Európa-szerte leapadhatnak, főleg esetleg egy szokatlanul hideg télen.

Címlapkép forrása: Alexandra Beier/Getty Images, az isari atomerőmű Essenbachban Németországban 2022, augusztus 14-én.