Nagy meglepetés a koronavírustól - ezek most a legfertőzöttebb megyék Magyarországon

Portfolio 2022. augusztus 17. 21:05

Száraz, meleg időjárás ide vagy oda, azért a nyári hónapokban is megmutatta magát a koronavírus Magyarországon, mint ahogy ezt tette a környező országokban is. Úgy tűnik azonban, hogy a népesség átoltottsága és korábbi átfertőződése megtette a hatását a BA.4 és BA.5-ös omikron-alvariánsok magas fertőzőképességével szemben is: jó esély van arra, hogy egy kisebb járványhullámmal ússzuk meg ezt a nyarat. A két héttel korábbi csúcshoz képest 26%-os visszaesést mutatnak a múlt heti esetszámok, és már csak négy megyében romlott a helyzet. Június közepe óta így is 100 ezer új fertőzöttünk volt.