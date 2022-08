Nem adná ingyen, garanciák nélkül Budapest az államnak a 400 milliárdos víziközmű vagyonát

Az ügy előzménye, hogy egy augusztus elejére az illetékes minisztériumba összehívott egyeztetésen levetítettek egy prezentációt, amelyben felvázolták:

az állam csak akkor nyújt támogatást a csődközelbe került víziközmű társaságoknak, ha a helyhatóságok ingyen átadják neki a vagyont, vagyis a vezetékrendszert és az eszközöket.

A kivéreztetett szektor és a most felmerülő lehetőség láttán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke, Schmidt Jenő azt javasolta a veszteséges cégeket tulajdonló önkormányzatoknak, hogy adják át az államnak a vízközművagyonukat.

Kiss Ambrus viszont a lapnak úgy fogalmazott: az állami ajánlat nemhogy nem nagyvonalú, de még csak nem is jelent garanciát a településeknek a zavartalan vízszolgáltatás fenntartására a jövőben, márpedig a minapi solymári és térségi vízhiányos helyzet is jól rámutat arra, hogy milyen kockázatokkal jár a nem kellő mértékű fejlesztés.

Felelős vezetőként nem lehet egy konkrétumok nélküli minisztériumi prezentáció alapján lemondani egy ekkora vagyonról, miközben az „ajánlat” semmiféle garanciát nem tartalmaz a településen élők számára nélkülözhetetlen szolgáltatás fenntartására

– foglalta össze a lényeget a főpolgármester helyettese.

Schmidt szerint a mintegy 40 önkormányzati tulajdonú vízi közmű cég harmada – a vidéki hátrányos adottságokat örökölt kisvárosok és falvak szolgáltatói – a csőd szélén áll, a fizetésképtelenség hetek, hónapok kérdése.

Közben viszont a tulajdonukban lévő víziközművek tárgyi eszközeinek bruttó értéke 1737 milliárd forint, tehát hatalmas összegről van szó, amelynek ingyenes átadása sok kérdést felvet. Ezzel együtt már az augusztus eleji minisztériumi egyeztetésen elhangzott az, hogy már öt közműcég jelezte társulási szándékát a minisztériumnak, igaz a Világgazdaság értesülései szerint idén a negyven önkormányzati cégből legalább tíz került állami kézre.

A jelenleg érvényes menetrend szerint az ellátási kötelezettséget átadni kívánó települések vezetőinek augusztus végéig be kell nyújtaniuk a szándéknyilatkozatot és tájékoztatást kell adniuk a hiány összegéről a Nemzeti Vízművek Zrt-nek. Aztán szeptember 20-ig az érintett képviselőtestületeknek is dönteniük kell a tárgyi eszközök ingyenes tulajdonátadásról és október elsejéig a szolgáltató cégnél is végig kell futtatni a tulajdonosi jogkört érintő kérdésekről szóló döntéshozatalt. A vagyon és az ellátási felelősség átruházásának utolsó dátuma november 1., ami szinte teljesíthetetlenül szoros menetrend a lap szerint.

