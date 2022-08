Pont mától nyílt meg a kisbenzinkutak állami támogatása, amikor tömegesen bezártak országszerte

A közlemény rámutat: „a kormány fontosnak tartja, hogy ne csak a nagy benzinkutakon, hanem kisbenzinkutakon is elérhető legyen az üzemanyag. Mivel a kis benzinkutakat kevésbé tőkeerős, hazai kis- és középvállalkozások üzemeltetik, a kormány márciusban bevezette a kis benzinkutak támogatásának programját, amelynek értelmében literenként 20 forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak. Ennek köszönhetően a kisebb kutak döntő része túlélte az eddigi nehézségeket. Ezen kívül adó- és járulékkedvezményekben részesülnek, csökkentették a pénzügyi terheiket, valamint áthidaló hitellehetőséget és célzott fejlesztési programot is indítottak számukra.”

A fentiek kapcsán éppen ma reggel volt a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke egy tv-műsorban. Amint összefoglaltuk: Egri Gábor megjegyezte, hogy a kisbenzinkutak hónapok óta veszteséges működést folytatnak a támogatások mellett is, azaz a rezsijükre sem elég a támogatás, miközben a Mol és az állam az első félévben rekordnyereséget könyvelhetett el. Jelezte azt is, hogy nagyon sok benzinkút tart ma és holnap zárva Magyarországon, ezért érdemes teli tankkal útnak indulni. Azt is vázolta, hogy a rezsiemelések olyan jelentősen visszafogják majd például az üzemanyagkeresletet is, hogy őszre 480 alá szakadhat az üzemanyagár.

Az Agrárminisztérium péntek délutáni közleménye azzal zárul: "A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyag-ellátási helyzetet is, ahogy eddig, ezután is mindent megtesz, hogy legyen elég üzemanyag Magyarországon."

