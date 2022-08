16 ezer tanár hiányzik Magyarországon, kritikus évek elé nézhet az oktatási rendszer

Hamarosan itt a tanévkezdés ideje, az oktatási rendszer szempontjából azonban ez újabb megterhelést jelenthet. Az ATV Híradó riportja szerint ugyanis már most 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, és ez a szám várhatóan csak tovább emelkedik majd.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja arról beszélt az ATV Híradónak, hogy sokan még csak most keresik meg őket azzal, hogy a jövőben nem szeretnék folytatni tanári pályájukat. Esetükben két hónap a felmondási idő, vagyis legfeljebb október végéig tarthatják őket az iskolákban. Éppen ezért a most hiányzó 16 ezer pedagógus akár már néhány hónapon belül több lehet.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke azt mondta, óriási az informatikát és a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok hiánya, de már a legkisebbek nevelése is kérdéses. Nyáron már óvodák is jelezték, hogy nem tudják, hogyan oldják majd meg szeptembertől a nevelést, emellett már az olyan szakokon is mutatkozik a hiány, melyek korábban „nyugodtnak” számítottak, mint például a magyar irodalom-történelem.

Nahalka István, oktatáskutató szerint a pedagógusok hiánya évről évre fokozódik és ez várhatóan a következő években sem változik majd. Ennek oka elsősorban az, hogy egyre többen mennek nyugdíjba. Úgy véli: az elkövetkező 5-10 év ebből a szempontból kritikus lesz. Az iskolaigazgatóknak pedig nincs sok eszköz a kezükben.

Így pedig a pályán maradó pedagógusok terhelése növekedhet, a kötelezően előírt heti 26 óránál többet kell majd megtartaniuk. Ezeket a túlórákat elvileg már ki kell fizetni nekik, azonban egyelőre kérdés, lesz-e erre forrás a rendszerben – tette hozzá Nahalka.

Címlapkép: Getty Images