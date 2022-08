Csődhullám az éttermeknél, bezárások jönnek a hoteleknél

Flesch Tamás úgy véli, a szállodák 20-25 százaléka, míg a vendéglátóhelyek 30-50 százaléka zárhat be az infláció és a rezsiköltségek miatt - írja az ATV

A koronavírus-járvány hullámainál is nagy problémában voltunk, de azért azt tudtuk, hogy véget fog érni és elindul valami, most teljesen sötét alagútba megyünk bele, és nem tudjuk kezelni azt a fajta költségnövekedést, ami van. Áremeléssel sem lehet, arról nem beszélve, hogy azt feltételezzük, hogy ősztől az inflációs hatás miatt csökkenni fog a belföldi és a külföldi kereslet is – erről beszélt Flesch Tamás az ATV Start című műsorában. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint

kétségbe vannak esve a szállodaiparban dolgozók.

Mint mondta, ha bezárnak szállodákat, akkor el kell küldeni a munkaerőt, valamint a szállodabezárás is pénzbe kerül, hiszen az épületet ugyanúgy fűteni kell. Hozzátette, hogy a munkaerő-kérdés novembertől lehet, hogy kevésbé lesz érdekes, mert „vagy zárt szállodák lesznek, vagy kevesebb vendég lesz”.

„Senki sem tudja, hogy mi fog történni. Egy biztos: egy vidéki wellness szálloda több százmilliós éves pluszköltséget képtelen elviselni, de egy budapestinél is előfordul ez, ahol az 50 milliós energiaköltség felmegy 200 millióra, plusz számolni kell az alapanyagköltségekkel és a munkaerőköltséggel is” – mondta Flesch Tamás.

Azt látják, hogy a belföldi vendégéjszakáknál őszre már az egyéni foglalások lecsökkentek, illetve teljesen lelassultak.

A külföldi vendégéjszakák esetében pedig szintén várható valamilyen szintű csökkenés, példaként hozta Németországot, ahol 70 éve nem volt olyan infláció, mint most.

A kormánytól azt kérik, hogy a 4 százalékos turisztikai hozzájárulást el lehessen engedni. A rezsicsökkentés bár nem vonatkozik a szállodaiparban, de nehézség számukra, hogy le kell kötni számukra a gázt és az energiát, amit akkor is ki kell fizetniük, ha esetleg bezár a szálloda, ebben is elfogadnának segítséget a kormánytól – részletezte.

Az éttermesek helyzete kicsit különbözik, de szintén nagy bajban lesznek – folytatta Flesch Tamás. Úgy gondolja: vendéglátóhelyek tömegei fognak bezárni, 30-50 százalékos bezárás is lehet az őszi hónapokban. A szállodák esetében ezt a számot 20-25 százalékra teszi.

Címlapkép: Getty Images