Kiderült: jóval több magyar tart a rezsiemelkedéstől, mint ahányat a kormány szerint érint

Míg a kormány korábban azt jelezte, hogy az áram- és gázfogyasztóknak csak a 25-25%-át fogja érinteni a rezsiszabályok augusztusi módosítása, most egy reprezentatív országos felmérésből az derült ki, hogy a háztartások kétharmada tart a tényleges tehernövekedéstől. Leginkább a családi házak és a 100 négyzetméter feletti ingatlanokban élők, a kisvárosi és községi lakosok, valamint a gyereket nevelő családok tartanak ettől; a megkérdezettek pedig átlagosan havi 27 ezer forint tehernövekedésre számítanak a GKI és a Masterplast közös kutatási eredményei alapján.

A rezsicsökkentés augusztustól érvényes új szabályainak bejelentésekor a kormány azt közölte, hogy az áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió számít átlagfogyasztásúnak, vagy az alattinak, azaz havi szinten 210 KWh, éves szinten 2523 KWh óra alatt fogyaszt, ami 25%-os arány. Azt is közölték, hogy a gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti, azaz havi 144 m3-t, éves szinten 1729 m3-t fogyaszt, ami szintén a fogyasztók 25%-os aránya. Hozzátették azt is, hogy aki túl van a sávhatáron azok nagy része is, közel van az átlagfogyasztáshoz, tehát kis odafigyeléssel sávhatár alatt tud maradni”.

A kormány által kommunikált 25-25%-os érintettséghez képest egészen más eredmények jöttek ki az augusztus 3. és 12. között 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív minta alapján, azután, hogy rengetegen ténylegesen utánaszámoltak a saját múltbeli fogyasztásuknak. A felmérés szerint ugyanis a megkérdezettek 66%-a gondolja úgy, hogy a rezsicsökkentési szabályok módosítása érinteni fogja családját. 26%-uk várhatóan nem lesz érintett, s további 8% azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni erre a kérdésre.

A kétharmad közeli érintettségi arány jóval nagyobb, mint a témába vágó legpesszimistább szakértői becslés - jegyzi meg a GKI. E kissé túlzónak tűnő lakossági értékelés kialakulásához vélhetően hozzájárul, hogy a téma felmerülése óta uralja a hazai médiát, lényegében alig van olyan nap, hogy valamilyen ezzel kapcsolatos új információ ne kerülne napvilágra, egyelőre nagy a bizonytalanság. S mivel a lakosság egy részének mindennapi életét durván befolyásoló fejleményről van szó, az ez iránti felfokozott érdeklődés (és idegeskedés) nagyon is érthető – fogalmaz kutatási összefoglalójában a GKI.

A Portfolio háttérinformációi szerint a fentieken felül az is az oka lehet a lakossági értékelésnek, hogy valójában a költségvetési hiány befoltozásának céljából indult ki a rezsicsökkentési rendszer új szabályrendszere, azaz a költségvetési gombhoz varrta a kormány a rezsicsökkentési kabátot. Amint július közepén az akkori áram- és gázárak mellett háttérinformációk alapján rámutattunk:

idén mintegy 500 milliárdos, jövőre mintegy 1100 milliárdos költségvetési lyuk befoltozásához kellett kitalálni az új rezsiszabályokat és ebből adódott végül az, hogy hol húzták meg az átlagfogyasztási számokat.

Éppen ezért lehet az, hogy a bejelentett átlagfogyasztási határok alapján sokan úgy kalkulálnak: vonatkozni fog rájuk az átlagfogyasztás feletti részre érvényes magasabb ár, ha nem tudnak kellő mértékben csökkenteni a fogyasztásukon. Mindezek után érdemes megnézni azt, hogy a felmérésben pontosan mik jöttek ki a lakossági várakozások kapcsán, ezt foglalja össze az alábbi táblázat:

Amint látható: a rezsiemelés hatásai tehát várhatóan a legnagyobb mértékben a családi házak és az átlagosnál nagyobb alapterületű lakóingatlanok lakói, a kisebb városokban és községekben élők, illetve a gyermeket nevelők számára lesznek érzékelhetők. A panellakásban élők kisebb aggodalmát feltetőleg a távfűtési díjak egyelőre változatlan szabályozása magyarázza.

A rezsiköltségek emelkedésével számoló háztartások 42%-a havonta 20 ezer forintnál kisebb, 26%-uk 21 és 40 ezer forint közötti, 22%-uk 40 ezer forint feletti költségemelkedésre számít.

A rezsiemeléssel várhatóan érintett válaszadók átlagosan havi 27 ezer forintos költségemelkedésre számítanak, ami több, mint duplázódást jelentene. (Viszonyítási alapként, a kormányrendeletben szereplő átlagfogyasztó az áramért havi 7570, a földgázért 14700 forintot fizetett. E két tétel összege havi 22270 forint.) A családi házakban élő érintettek havi átlagban 30 ezer forint körüli többletteherrel számolnak, míg a társasházi lakásokban élők 17 ezer forintosra.

A várható költségemelkedés párhuzamosan nő a lakóingatlanok alapterületével: az 51 négyzetméter alatti lakásokban élők átlaga havi 19 ezer forint, a 150 négyzetmétert meghaladó ingatlanok lakói esetében pedig 37 ezer forint. A kisebb városokban és községekben lakók átlaga 28-29 ezer forint, a nagyvárosiaké 22-23 ezer forint. A 18 év alatti gyereket nevelő családok átlagértéke 30, a gyerekteleneké 25 ezer forint - derül ki a felmérésből.

Címlapkép forrása: Getty Images