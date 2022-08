Több millió embernek jelentett be örömhírt Joe Biden

Joe Biden elnök ma új lépéseket jelentett be a diákhitel-adósságok kezelésére. Ezek alapján egyes hitelfelvevőknek akár 20 000 dollárt is elengednek a tartozásból, illetve a törlesztési moratóriumot még egyszer, az év végéig meghosszabbítják.

Azok a hitelfelvevők, akiknek szövetségi hitelük van (ez a többség), és évi 125 000 dollárnál kevesebbet keresnek, akár 20 000 dolláros diákhitel-elengedésre is jogosultak, ha Pell-ösztöndíjat kaptak. Azok a személyek, akik évi 125 000 dollárnál kevesebbet keresnek, de nem kaptak Pell Grants támogatást, 10 000 dollár hitelelengedésre jogosultak. (A Pell-ösztöndíj a leghátrányosabb helyzetűek támogatását célozza.) A hitelfelvevők milliói a meglévő jövedelmi adatok alapján automatikusan kaphatnak majd könnyítést. Emellett a minisztérium szövetségi szabályozást javasol, amelynek célja, hogy a jelenlegi és jövőbeli hitelfelvevők számára könnyebben kezelhetővé tegye a diákhitel-rendszert.

A diákhitelekkel kapcsolatos átfogó terv hosszas tárgyalásokat követően született meg, és így különösen megkönnyebülhetnek azok, akiket aggasztott a törlesztések szeptembertől tervezett újraindítása. Sokan ezzel együtt is vitatják a döntést: egyesek néhány prominens demokrata politikus választás előtti ígéretét citálva keveslik az intézkedést, a jobboldaliak viszont a "moral hazard" esetét látják a lépésben, amely megbünteti azokat az amerikaiakat, akik elkerülték az eladósodást. A magas infláció miatt sokan a döntés árfelhajtó hatását is negatívumként említik, de szakértői vélemények inkább arra hajlanak, hogy e szempontból a lépés kis jelentőségű, igaz, a jelenlegi környezetben ez is sokat árthat. Marc Goldwein, a Committee for a Responsible Federal Budget vezető alelnöke és vezető politikai igazgatója - egy pártoktól független csoport, amely a szövetségi kiadásokat követi nyomon - például a terv ellen érvelt, mert úgy vélte, hogy a 10 000 dolláros adósság elengedése minden egyes hitelfelvevő esetében valószínűleg növelni fogja az inflációt, aláássa a demokraták inflációcsökkentési törvényének kinyilvánított célját, és nem fogja jelentősen csökkenteni a faji vagyoni különbségeket. a The Wall Street Journal szerkesztőségi véleménycikket közölt, amely "inflációnövelő törvénynek" csúfolja és szavazatvásárlásnak nevezi a jogszabályt.

Egy korábbi becslés a mostanihoz hasonló intézkedés költségvetési bevételkiesését 300 milliárd dollárra becsülte. A számítások szerint, ha minden adós igényli a kedvezményt, akkor a 43 millió adósból nagyjából 20 millióan teljesen megszabadulnak a további törlesztési kötelezettségüktől. Az oktatási minisztérium adatai szerint ma az Egyesült Államokban a 43 millió diákhiteladós 21 százaléka 25 évnél nem idősebb, 44 százalékuk 36-39 év közötti, több mint harmaduk 40 év feletti, és van 5 százaléknyi, aki már az idős korosztályba tartozik.

A javasolt szabály megváltoztatná a diákhitelek jövedelemalapú törlesztését, egy körben akár felére csökkentve a hitelfelvevőknek az egyetemi hitelek után havonta fizetendő összeget.

Biden hivatalba lépése óta politikai nyomásnak van kitéve a baloldal részéről, hogy széles körben törölje el a diákhitel-adósságot. Kulcsfontosságú demokrata törvényhozók, köztük Chuck Schumer szenátusi többségi vezető és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, felszólították Bident, hogy hitelfelvevőként 50 000 dollárt töröljön el. A bejelentés után a két politikus békülékenyen nyilatkozott, jó eredménynek minősítve a lépést.

"Ennek a lépésnek a pozitív hatásait az egész országban, különösen a kisebbségi közösségekben élő családok fogják érezni, és ez a leghatékonyabb intézkedés, amelyet az elnök megtehet a dolgozó családok és a gazdaság megsegítésére" - írták közös közleményükben.

A fekete diákok nagyobb valószínűséggel vesznek fel szövetségi diákhitelt, és nagyobb összegben, mint más amerikaiak. A Brookings Institution tanulmánya szerint négy évvel az alapdiploma megszerzése után a fekete hitelfelvevők átlagosan közel 25 000 dollárral tartoznak többet, mint fehér társaik. Ezzel függ össze, hogy a tipikus fekete diákhitel-felvevő, aki 1995-96-ban kezdte a főiskolát, 20 évvel később a felvett összegnek a 95 százalékát még nem tudta visszafizetni. Ezzel együtt a diákhitelek helyzete össztársadalmi problémaként is nyomasztja az Egyesült Államokat.

Már mintegy 1750 milliárd dollár az USA-ban a diákhitelek fennálló állománya (több, mint autóhitelek 1300 milliárdja), miután a 2021-et megelőző években a gazdasági növekedés hatszorosával nőtt,

43,2 millió adós átlagosan 39 351 ezer dollárral, vagyis mintegy 12,5 millió forinttal tartozik,

a tartozások döntő része nem magánpiaci, hanem szövetségi hitel: állományuk 1590 milliárd dollár, és 42,9 millió amerikai átlagosan 37 105 ezer dollárral tartozik az államnak,

egy bachelor diploma megszerzéséhez 2013 óta átlagosan 29 ezer dollárt vettek fel az amerikaiak, egy master diploma vagy doktori fokozat megszerzéséhez pedig 71 ezret.

A Penn Wharton Költségvetési Modellje jövedelmi csoportokra is lebontja az elengedett adósságok arányát, feltételezve, hogy az évi 125 000 dollárnál kevesebbet kereső hitelfelvevők és a 250 000 dollárnál kevesebbet kereső háztartások esetében 10 000 dollár törlésre kerül. Megállapította, hogy