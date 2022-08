A szakadék szélén állnak a vasúti fuvarozók, akik gyors segítséget kérnek

Elszabadultak a vontatásienergia-árak, ezért gyors állami segítséget kér a hazai vasúti szakma, amely mostanra olyan lehetetlen helyzetben van, hogy bármi jól jöhet, így például támogatás, kompenzáció és ársapka is - írja a VG , amely szerint a vontatási villamos energia árának robbanásszerű növekedése – ahol érvényesíteni tudják – beépül a szállított termék árába is.

Már ötször akkora a vontatási energia ára, mint egy éve, az alakulása pedig nem kiszámítható, ezért kimutathatóan esik a magyarországi vasúti árufuvarozók versenyképessége - írja a portál, amely szerint a MÁV által 2022-re előre jelzett éves vontatásienergia-átlagárat vették figyelembe, de az állami vasúttársaság ennél már az év elején sokkal magasabb tarifával számolt. Most ismét megugrottak az árak, lényegében esélytelen, hogy éves átlagban kijöjjön az előre jelzett átlag. A MÁV éves átlagárként 93,32 forintot valószínűsített, de januárban és februárban 110-120 forintot vagy még többet is kért, most pedig 200 forint körül alakul a kilowattóránkénti bruttó tarifa. A tavaly augusztusi nettó ár még 33,8 forint volt - tették hozzá.

Az energiaárak múlt év közepe óta tartó folyamatos emelkedése, valamint az orosz–ukrán konfliktus és ennek az energiapiacokra gyakorolt hatásai miatt a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar kormány, ezen belül a pályahálózat-működtetők tulajdonosi jogait gyakorló Technológiai és Ipari Minisztérium jövőbe tekintő, felelős energiapolitikát valósítson meg a vasúti ágazatot érintő vontatási villamos energia biztosítása terén.

Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója szerint a kormánynak tehát fel kell lépnie a vontatásienergia-ár vasúti ágazatot sújtó emelkedése ellen, és

ki kell terjesztenie árszabályozási politikáját a vasúti vontatási villamosenergia-árra is.



Az igazgató szerint az árszabályozás egyértelműen kiterjeszthető lenne, mivel a 2022-es évre a pályahálózat-működtetőknek van hivatalosan meghirdetett áruk. Ezt kellene szerinte biztosítani a vasútvállalatok számára, az efeletti részt pedig a pályahálózat-működtető részére kompenzálni.

Az ügyvezető igazgató ismertette, hogy a 2021 nyarától az ötszörösére emelkedett villamos vontatási energiát használó vasútvállalatok mindennapos küzdelmet folytatnak azért, hogy a drasztikusan megemelkedő működési költségeiket a fuvardíjakban érvényesíteni tudják megbízóiknál.

Az ágazat nyitott elfogadni magasabb rögzített árat is, de az iparági visszajelzések szerint 100 forint per kilowattóra felett megbillen a közúti árufuvarozás felé a mérleg. Azon termékek esetén ez egyértelműen megtörténik, amelyekben egyáltalán konkurencia a vasút a közúttal szemben. Jelenleg 180–230 forint között kell fizetniük a vállalkozó vasúti társaságoknak.

Az ágazatban az áru több mint 90 százalékát villamos vontatással továbbítják. Több mint 50 millió tonnáról van szó. Ugyanakkor a vasúti árufuvarozás a piaci folyamatok és a beszerzési rendszerben lévő anomáliák miatt kiárazódik a szállítási piacról, annak ellenére, hogy tavaly a kormány döntött a vasúti egyeskocsi-szegmens évi 6,4 milliárd forintos támogatásáról.

Kitérnek arra is, hogy a Hungrail és a magyar piacon működő közel 50 vállalkozó vasúti társaság elvárja, hogy a kormányzat megindokolja, hogy a vasúti árufuvarozás miért esett más elbírálás alá az üzemanyagárakat illetően, különösen abban a tekintetben, hogy a közúti árufuvarozás március közepéig élvezte az ársapka-szabályozás előnyeit, közvetlenül torzítva a piaci viszonyokat.

Címlapkép: Getty Images