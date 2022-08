Indul a 2022/2023-as tanév: ezeket a dátumokat minden szülőnek és diáknak ismernie kell

Bár a tanárok már ezen a héten visszatértek az iskolákba, a diákok és a szülők számára 2022. szeptember 1-jén kezdődik meg a 2022/2023-as tanév. Mutatjuk, mikor lesz az első és az utolsó tanítási nap; mikor lesz az őszi, a téli és a tavaszi szünet, valamint összeszedtük az országos mérések és a középiskolai érettségik legfontosabb dátumait. Cikkünkben elolvashatod emellett, mikor lesznek a különféle témahetek, és mikor kerül sor a következő tanévre való beiratkozásokra. Továbbá olvashatsz a magyar oktatással kapcsolatos legfontosabb aktualitásokról, így a tanárhiányról, a tanártüntetésről, az iskolákat érintő potenciális gázválságról, és arról, mennyibe kerül átlagosan gyermekenként a tanévkezdés.

Beiratkozások a 2022/2023-as tanév során a 2023/2024-es tanévre

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-­21. között lesz.

A középiskolai beiratkozásra 2023. június 21-­23. között kerül sor.

Mikor lesz az első tanítása nap a 2022/2023-as tanévben?

Az első tanítási nap 2022. szeptember 1., csütörtökre esik.

Mikor lesz az utolsó tanítási nap a 2022/2023-as tanévben?

Az utolsó tanítási nap 2023. június 15., csütörtökre fog esni.

Hány tanítási nap lesz a 2022/2023-as tanévben?

A tanítási napok száma általában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap.

Mikor lesz őszi szünet a 2022/2023-as tanévben?

Az őszi szünet a 2022/2023­-as tanévben 9 napos lesz. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. lesz. Az őszi szünet 2022. október 29-től (szombat) 2022. november 6-­ig (vasárnap) tart. Az őszi szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő) lesz.

Mikor lesz téli szünet a 2022/2023-as tanévben?

A téli szünet a 2022/2023­-as tanévben 12 napos lesz. A téliszünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda) lesz. A téli szünet 2022. december 22-től (csütörtök) 2023. január. 2-ig (hétfő) tart. A téli szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd) lesz.

Mikor lesz az első félév vége a 2022/2023-as tanévben?

Az első félév 2023. január 20-án, pénteken ér véget.

Mikor lesz a tavaszi szünet a 2022/2023-­as tanévben?

A tavaszi szünet a 2022/2023­-as tanévben 6 napos lesz. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda) lesz. A tavaszi szünet 2023. április 6-tól (csütörtök) 2023. április 11-ig (kedd) tart. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda) lesz.

Középiskolai felvételi írásbeli vizsga jelentkezés

A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje 2022. december 2. (péntek).

Mikor lesznek a középiskolai felvételik?

A 6. és 8. osztályosoknak középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21-án (szombat), 10 órakor lesznek. (A pótdátum: 2023. január 31. 14 óra.)

Mikor lesznek a középiskolai szóbeli felvételik?

A 6. és 8. osztályosok szóbeli meghallgatása a középiskolákban 2023. február 27. ésmárcius 14. között lesz.

Tanulói adatlap módosítása a középiskolai felvételi során

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések megküldésére.

Mikor történik a felvételi értesítés?

A felvételről való értesítés 2023. április 28-ig történik meg.

Rendkívüli felvételi eljárás a középiskolai felvételi során

A rendkívüli felvételi eljárásra 2023. május 8­-19. között lesz lehetőség, amelyet egyénileg kell intézni.

Országos mérések a 2022/2023-as tanévben

A diákoknak a következő tanévben a szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérései a 6., a 8. és a 10. évfolyamokat, valamint kimeneti mérési a 6–11. évfolyamokat érintik.

A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között lesznek, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

Mikor lesznek az írásbeli érettségi vizsgák a 2022/2023-as tanévben?

Az írásbeli érettségi vizsgák 2023. május 5­-26. között lesznek. A magyar nyelv és irodalom írásbeli - azaz az első kötelező tárgy - május 8-án 9 órakor lesz.

Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2023. június 7–14. között, a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat pedig 2023. június 19–30. tartják meg.

Témahetek a 2022/2023-as tanévben

Mikor lesz a Magyar Diáksport Napja?

A Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30-án lesz.

Mikor lesz a PÉNZ7?

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahétre 2023. március 6­-10. között kerül sor.

Mikor lesz a Digitális Témahét?­

A Digitális Témahét 2023. március 27-31. között lesz.

Mikor lesz a Fenntarthatósági Témahét?

A Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között kerül megrendezésre.

Mikor kerül sor a napi testnevelés ellenőrzésére?

Az Oktatási Hivatal által kiválasztott iskolákban2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében fogják vizsgálni, hogy valóban megtartják-e a mindennapos testnevelésórákat, az erről szóló jegyzőkönyveket a köznevelésért felelős miniszterhez fogják eljuttatni.

Mennyibe kerül a 2022/2023-as tanévkezdés?

Az iskolakezdés átlagosan 20-30 ezer forintba kerül gyermekenként, ám ez az összeg meg is duplázódhat, például egy új iskolatáska vásárlása esetén - közölte a REGIO Játékkereskedelmi Kft. (REGIO JÁTÉK) felmérése.

A kormány a családok iskolakezdéssel járó anyagi terheit azzal kívánja enyhíteni, hogy a családi pótlékot augusztusban, előrehozva a szeptemberi juttatást, duplán küldi.

Munkabeszüntetésekkel kezdődik a 2022/2023-as tanév?

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének honlapja szerint most nem egy új sztrájk szervezésébe kezdenek bele, hanem a január 16-án megkezdett munkabeszüntetések folytatásának előkészítése zajlik. Arról is írnak, hogy augusztus 30-án, a tanév kezdetét megelőző napon sokadszorra is leülnek a kormány tárgyalójával, de az eddigiek alapján nem sok esélyt látnak arra, hogy értékelhető ajánlattal fog előállni. Ebben az esetben pedig már szeptember elsejétől elkezdődhetnek a munkabeszüntetések, hiszen ahogyan tavasszal ígérték "ez a tanév nem kezdődhet el ugyanúgy, mint az előző." A szakszervezetek jelezték, hogy ha nem születik megegyezés a bérrendezésről, akkor sztrájkkal indulhat a tanév.

A Diákok a Tanárokért csoport márciusban már szervezett egy szimpátiatüntetést.

SZEPTEMBER 2-ÁN AZÉRT TERVEZNEK UTCÁRA VONULNI, HOGY TÁMOGASSÁK A TANÁRAIKAT A SZTRÁJK FOLYTATÁSÁBAN, AMELYET A BÉREMELÉSÉRT FOLYTATNAK.

Nagy Erzsébet, a PDSZ elnöke szerint nagy szó az, hogy a diákok ismerték fel, hogy mennyire fontos a látható béremelésre irányuló törekvésük, tovább, hogy a munkaterheket csökkentsék, a pedagógusok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.

Nincs elég tanár a magyar iskolákban

Már csak két hét van hátra tanévkezdésig, de még mindig rengeteg pedagógust keresnek az oktatási-nevelési intézmények. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) becslése szerint mintegy 15,5 ezer pedagógus hiányozhat a rendszerből.

Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke szerint azzal, hogy a kabinet június végén könnyített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán, lényegében a kormány beismerte, hogy tarthatatlan a tanárhiány. Szeptembertől a közalkalmazotti jogviszony mellett is igénybe vehető a nyugdíj, igaz, csak egy évig - emlékeztetnek. Gulyás Gergely miniszter korábbi tájékoztatása alapján a nyugdíjkorlát feloldása “a megoldás” a tanárhiányra, azonban a PSZ alelnöke úgy véli, hogy ez messze van a megoldástól.

Gázválság a magyar iskolákban?

Július 29-én jelent meg a Belügyminisztérium rendelete a 2022-2023-as tanév rendjéről. Ennek 5. paragrafusa eddig nem kapott nagy figyelmet, pedig így szól:

ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.

Érdemes azt is felidézni, hogy a korábbi évek tanévrendjéről szóló rendeletekben sem volt ilyen pont, pedig akár két éve lehetett volna is a koronavírus-járvány első szakaszának tanulságai alapján.

Az ügyben illetékes Belügyminisztérium így reagált a felmerült kérdésekre:

Magyarországnak is fel kell készülnie a kritikus gázválságra, ezért rendeltük el annak a felmérését, hogy egyes iskolák fűtését gázválság esetén át lehet-e állítani fatüzelésre. A felmérés még folyamatban van.

A digitális oktatás kapcsán kiderült, hogy azt a köznevelésért felelős miniszter, Pintér Sándor rendelhetné el, de „ilyen döntés nem született, annak előkészítése nincs napirenden”.

Az elháríthatatlan külső ok lehet egy gázhiányos helyzet is, amire a kormány felkészül, több másik, korábban erre utaló jel alapján. Ilyen az iskolák és más állami intézmények fatüzelésre való felkészítése, illetve az iskolák fűtésének kérdése.

Hogyan áll a magyar oktatás?

Magyarországon már régen nem beszélhetünk arról, hogy megfelelően működne a közoktatás. Az általános iskolákban vadásszák a napközis nevelőket, az osztályfőnököket csereberélik, vagy éppen nem szakos helyettesítésekkel oldják meg a hiányokat. A nem szakos helyettesek aztán silány könyvekből taníthatják a diákokat, hiszen a tankönyvpiac szétzilálásával eltűntek a minőségi tananyagok. A pedagógusok így egyre inkább kiégnek, hiszen európai összevetésben itt dolgoznak a legtöbbet – a legkevesebb fizetésért.

Nem csoda, hogy a keresetüket magánórákkal kell kiegészíteniük, hogy meg tudjanak élni. Az ilyen órákra jelentkező diákokból viszont van elég, hiszen az iskolában már egyre kevesebb a szaktanár, így egyre nagyobb szükség van a különórákra. Azokat tanítják, akik meg tudják fizetni a különórákat, felerősítve a már most is hatalmas szegregációt. Van olyan budapesti gimnázium, ahol már meg is mondták, hogy ha valaki ilyen-olyan természettudományi tárgyból érettségizne, az vegyen magánórákat, mert szaktanár híján vannak.

A fentiek tükrében már nem meglepő, hogy az alacsony bér és a nagy leterheltség miatti pályaelhagyás egyre súlyosabb tanárhiányt okoz.

A kormány szerint háromszor 10%-os béremelés (vagy bérpótlék-emelés?) lenne a gyógyír, ám annyi biztos, hogy idén és jövőre az egész emelést – idén még többet is – elviszi az infláció, így a tanárok életszínvonala nemhogy nőne, hanem még csökken is. Nem véletlen, hogy a pedagógusok nem elégedettek ezzel az emeléssel, főképp, hogy a kabinet az EU-pénzek beérkezésétől teszi függővé az emelést. Vagyis nemzeti forrást aligha áldozna erre a kormány, miközben a befagyasztott uniós pénzek jogállamisági problémák miatt nem érkeznek be. Mivel a kormány és az EU közötti megegyezés igencsak kérdéses, és a kabinet hazai forrásokat nem is szánna a bérek rendezésére, nem lepődhetünk meg azon, hogy egyre többen hagyják el a pályát, illetve a fiatalok alig jelentkeznek pedagógusképzésre.

A tanári pálya akkor lenne vonzó, ha nagyon jelentős mértékben nőnének a fizetések – és inflációhoz vagy a minimálbérhez kötnék, hogy ne történhessen meg újra a bérleszakadás –, csökkenne az uniós szinten legnagyobb munkaterhelés, nőne az iskolák autonómiája, és a pedagógusoknak nem silány minőségű könyvekből kellene tanítaniuk. Mindez azonban láthatóan nem cél. A jó időkben, amikor a költségvetés szempontjából valójában nagyon könnyű lett volna megemelni a tanárok bérét, a kormány ezt nem tette meg. Most, amikor a költségvetési hiány elszállt, és azonnal vissza kell vágni a deficitet, égetővé vált a probléma. A munkaterhelésüket sem szeretné csökkenteni a kabinet, hiszen így is drasztikus a pedagógushiány. A helyzet érdekessége, hogy már a kormányhoz közeli szervek is kongatják a vészharangot. De amíg a kabinet olyan cinikusan beszél arról, hogy miért nem mennek majd el tömegesen a tanárok más munkát nézni maguknak, addig nem érdemes fordulatot várni az oktatásban.

Globális probléma a tanárhiány

Hozzá kell tenni, nem csak a magyar társadalmat fenyegeti érdemben a pedagógushiány. Érdemes lehet körülnézni az öreg kontinens többi országának és az USA-nak a háza táján is – az adatok és az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy globális problémával állunk szemben.

USA

A Washington Post nemrég megjelent cikke szerint az Egyesült Államokban a texasi vidéki iskolai körzetek idén ősszel négynapos hetekre állnak át a munkaerőhiány miatt, míg Floridában olyan veteránokat kérnek fel tanítani az osztálytermekbe, akik nem rendelkeznek tanári végzettséggel vagy bármilyen háttérrel, Arizona pedig lehetővé teszi az idei tanévtől, hogy főiskolai hallgatók oktassák a gyerekeket.

Arra a kérdésre, hogy miért van ekkora emberhiány az amerikai oktatási rendszerben, a szakértők szerint több tényező összejátszása adhat okot, de elsősorban a világjárvány okozta tanári kimerültségre és kiégésre, illetve az alacsony fizetésre lehet gondolni. A tanárok heti átlagbére az USA-ban 1996 és 2021 között mindössze 29 dollárral nőtt, míg a többi főiskolai diplomával rendelkezők heti bére 445 dollárral emelkedett. (A számokat csak az inflációval igazították ki.)

Ez az úgynevezett "tanári bérbüntetés" (teacher wage penalty), amelyet a nonprofit Economic Policy Institute (EPI) évek óta nyomon követ. Az EPI jelentése szerint a "büntetés" 2021-ben rekordmagasra nőtt:

23,5 SZÁZALÉKRA, AMI AZT JELENTI, HOGY A TANÁROK ENNYIVEL KEVESEBBET KERESNEK, MINT MÁS FŐISKOLAI DIPLOMÁSOK.

Európa

Az Egyesült Államok mellett az öreg kontinens sem áll a legjobban a tanárkérdésben, az Európai Bizottság nemrégiben közzétett Eurydice jelentése szerint ugyanis

A 43 EURÓPAI OKTATÁSI RENDSZERBŐL 35 SZÁMOLT BE TANÁRHIÁNYRÓL.

A kutatás szerint az egyik legerősebb befolyásoló tényező a helyzet kezelésében egyébként a kormányzati politika lehet, amely többek között a kötelező osztálylétszámok, a tanuló-tanár arányok, a tanárképzés felvételi követelményeinek, a rendelkezésre álló képzési helyek számának módosításával, valamint az iskolák finanszírozásának reformjával gyorsan alakíthatja (alakíthatná) a tanárok iránti keresletet és kínálatot.

Félmegoldások enyhíthetik az oktatási rendszerek problémáit

A koronavírus-járvány miatti lezárások során kerültek először előtérbe a távolléti oktatást segítő, sőt egyes esetekben akár helyettesítő platformok. Bár a távoktatás kimutatott rossz hatásainak apropóján elsősorban félmegoldásként lehet gondolni ezekre a platformokra, a globális tanárhiány belátható időn történő megoldásának hiányában azonban egyre nagyobb szükség lesz vélhetően ezekre a megoldásokra elsősorban a felsőoktatásban, ezt az előrejelzést több elemzés is alátámasztja.

Egyes becslések szerint a komplex, nyitott online kurzusokat kínáló (massive open online course, MOOC) vállalatok piaca a 2021-es 10,6 milliárd dollárhoz képest 2027-ben már 77,12 milliárd dollárt fog érni, ami átlagosan éves 39,2 százalékos bővülést jelent,

AZ AMERIKAI E-LEARNING PIAC PEDIG 2020 ÉS 2024 KÖZÖTT 12,81 MILLIÁRD DOLLÁRRAL NÖVEKEDHET.

Hosszú hétvégék 2022-ben

2022 a tanév mellett az ünnepnapok terén is tervezést igényel, ezért ideje ismét szemügyre venni az év legfontosabb táblázatát, amely segítséget nyújthat a szabadnapok 2022-es megtervezésében. Összeszedtük, mikor lesznek ünnepnapok és hosszú hétvégék 2022-ben, illetve mikor esnek ünnepnapok 2022-ben hétvégére.

