Elképesztő gázárat mondott be télre a volt orosz elnök, ami a magyar rezsicsökkentésre is kihathat

Elérhetik az ötezer eurót az európai gázárak még az év vége előtt - közölte Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Telegram-csatornáján azt osztotta meg az Európai Unió országainak állam- és kormányfőivel, hogy a gáz árának ezer köbméterenkénti 3500 euróra történő emelésével kapcsolatos korábbi jóslatát "kénytelen vagyok 5000 euróra emelni 2022 végére" - szúrta ki a hvg.hu.

Mindez azért nagyon érdekes, mert amint a Portfolio két hete rámutatott a Gazprom elképesztő gázárat előre vetítő prognózisa alapján, hogy akkor a spot piaci ár 2500 euró körül volt ezer köbméterenként és az orosz óriáscég azt vázolta, hogy ez rövidesen legalább 4000 ezer euróra, tehát 60%-kal emelkedni fog. Most ehhez a legalább 4000 eurós prognózishoz képest mondott további jelentős drágulást előre vetítő prognózist a volt orosz elnök, ami a magyar rezsicsökkentés gázpiaci lábára kitalált új szabályokra is még nagyobb nyomást helyezhet, ha ezek a spot piaci tőzsdei árak a magyar állami gázbeszerzés költségeire is kihatnak.

Az 5000 eurós gázár a tőzsdén 480 euró/MWh körüli árat jelentene, miközben a múlt pénteken 320 euró körül zárt a szeptemberi határidős gázár, tehát ez még további 50%-os emelkedést jelentene, ami a forintra további leértékelési nyomást fejtene ki, az pedig még magasabb gázárat indikálna forintban kifejezve.

Példaként említve 480 euró/MWh körüli gázár 430-as euró/forint árfolyam mellett már 2100 forint körüli gázárat jelentene egy köbméterre vetítve, miközben most augusztusban és szeptemberben 732,4 forintot, októberben, novemberben és decemberben 752,5 forintot kell fizetni az átlagfogyasztás feletti részre lakossági "piaci" gázárként.

A tavaly megkötött hosszútávú orosz-magyar gázvásárlási szerződés az eddigi tényadatok alapján szorosan követi a holland TTF gáztőzsdei árakat, igaz nem tudni, hogy a most tárgyalás alatt álló 700 millió köbméternyi plusz vásárlás fix áras lesz, vagy ugyanúgy a TTF-hez igazodik. Mindenesetre az orosz felsővezető által megfogalmazott üzenet a magyar rezsicsökkentés most kitalált szabályok melletti fenntarthatóságát erősen megkérdőjelezi.

