Háború a salátapiacon - A forróság csak az egyik ellenség

A salátakeverékek összetételétől függően várhatóan 11-16 százalékkal emelkedik majd a téli import szezonban a konyhakész saláták átadási ára az alapanyagárak, szállítási és egyéb költségek folyamatos emelkedése és a gyenge forintárfolyam miatt - mondta a Portfolio-nak Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A korábbi tapasztalatok szerint az egészségtudatos fogyasztók a recesszió idején sem mondanak le erről a termékkörről, számukra a saláta már alapélelmiszerré vált. Örvendetes trend, bár hozzá kell tenni: amíg Svájcban átlagosan 9 kilogramm salátát fogyaszt egy év alatt egy fő, addig Magyarországon ez 1,5 kilogrammra tehető. A hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás egyébként emelkedik, de a WHO ajánlásától még így is elmaradunk.

Az indulás óta, így mintegy 30 éve látja el salátával az egyik legnépszerűbb gyorstétteremlánc, a McDonald's hazai egységeit az Eisberg Hungary Kft., ezen túl az Eisberg hazai gyártású konyhakész termékeit szinte az összes kiskereskedelmi lánc boltjainak polcairól is levehetjük. Az elmúlt években töretlenül nőtt a fogyasztás, ugyanakkor a vállalat ügyvezető igazgatója, Gazsi Zoltán is osztja a recesszióval kapcsolatos aggodalmakat, ezért óvatosan terveznek. A fogyasztói szokások átalakulnak, azonban a különböző anyagi helyzetű és egészségtudatosságú csoportok döntéseinek összhatását igen nehéz modellezni. Az Eisberg vezetője biztos abban, hogy a legtudatosabb réteg nem a konyhakész saláta fogyasztását fogja majd vissza. Nyilván lesznek, akik anyagi helyzetük romlása miatt átmenetileg olcsóbb keverékekre, kisebb kiszerelésekre váltanak. A cég felkészült ennek a helyzetnek a kezelésére, elegendő csomagológép-kapacitás áll rendelkezésre a kisebb kiszerelések gyártásához. Szóval a friss, zöld keverékek nem fognak hiányozni a tányérokról, a saláta már itthon is „beette magát” a burgonya és a rizs mellé. Biztosan lesz persze némi lemorzsolódás is, hiszen a zöldség és gyümölcsárak az egekben vannak.

Ezt támasztja alá az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentése, mely szerint az I. osztályú belföldi termesztésű jégsaláta leggyakoribb bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon augusztus közepén 420 forintba került, egy évvel ezelőtt 300 forint volt.

Az Eisberg igyekezett folyamatfejlesztési módszerekkel, napelem és egyéb automatizálási beruházásokkal gátat szabni értékesítési árai emelkedésének a növekvő költségek ellenére. Az élelmiszerinfláció 25% feletti az elmúlt hónapokban, mely messze meghaladja a konyhakész saláta idei áremelkedését.

Az Eisberg Hungary Kft. 36 millió terméket (zacskós és dobozos saláta, öntet) adott el tavaly, és idén is hasonló értékesítés várható. A forgalom értékben erősebben emelkedett a magasabb hozzáadott értékű termékek, pl. salátatálak eladásának köszönhetően, azonban ezek előállítási költsége is magasabb.

Gazsi Zoltán ismertette, hogy az Eisberg csoport 13 országba szállít, a magyar üzemből Szlovákiába és Csehországba is. A rendeléseket a nehézségek ellenére közel 100 százalékban tudták idén is teljesíteni. A meleg időjárás az olasz és a hazai termesztésű ún. bébi leveleknél is nehézségeket okozott. A madársalátát, a rukkolát és a spenótot döntően Olaszországból szerzik be, nem is várható, hogy a hazai beszállítók beruháznának a speciális gépesítést igénylő bébilevelek termesztése érdekében. A magyar alapanyagok aránya sajnos csökkenést mutat, a hazai forróság miatt egyre bonyolultabb a hazai előállítás, a korábbi 50 százalék körüli arány évről évre csökken, minden igyekezetük ellenére. Szerencsés évjáratban április közepétől el tud indulni a hazai betakarítás, és akár még november közepén is lehet magyar áru,-azonban ez erősen időjárásfüggő, emiatt különösen nagy a termelés kockázata ebben az időszakban. Télen főleg spanyol nyersanyagot dolgoznak fel. A saláta, különösen a jégsaláta érzékeny a szélsőséges időjárásra, a nyári forróságot nem bírja, emiatt a termesztők már nem is palántáznak itthon nyári betakarításra. Kizárólag speciális auditon átesett termesztőkkel szerződnek, a nagybani piacról semmit nem vásárolnak. A vevők ellátásának biztosítása érdekében több országban számos beszállítóval dolgoznak együtt, ezzel mérsékelve az időjárási rizikót. Ennek a rendszernek a működtetése azonban magasabb költséggel jár, hiszen az egymástól távol eső területek miatt nő a szállítási távolság, azaz a költség is.

A szállító cégek küzdenek kamion- és sofőrhiánnyal is, ami tovább növeli a komplexitást, emiatt novembertől a tavalyihoz képest 20-25 százalékkal magasabb nyersanyagköltséggel kell számolni.

Gazsi Zoltán más agrárágazatokhoz hasonlóan kihívásnak nevezte a nyersanyagárak növekedést, amit a műtrágya- és a betakarítási költségek emelkedése, és a szélsőséges időjárásból adódó nagyobb termesztési veszteségek okoznak. A hűtés energiaigényét, a csomagolóanyagok áremelkedése miatti költségnövekedést és a munkaerőhiány miatti megemelkedett béreket említette még jelentős tényezőként. Beszélt a szektor eurókitettségéről is: a hazai beszállítók egy része már csak euró alapon hajlandó szerződni. Az olló a forint gyengülésével folyamatosan nő, hiszen az euróban befogadott költségek aránya drasztikusan megnőtt, az értékesítés döntő része azonban továbbra is a magyar piacra történik.

Lassan emelkedik a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk

A FruitVeB szerint az egészségtudatos táplálkozás területén bőven van teendő: míg az uniós országok átlagában a lakosság körülbelül egyharmadánál (32,9%) marad el a mindennapos zöldség-gyümölcs fogyasztás, Magyarországon ez 36,3%. A magyar lakosságnak nagy a lemaradása a belgákkal, írekkel, spanyolokkal és olaszokkal szemben, azonban annyira rosszul nem állunk, mint a románok, ahol a lakosság csaknem háromnegyede nem jut naponta zöldséghez vagy gyümölcshöz.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke még márciusban ismertette, hogy emelkedik az átlagos napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás. 2018-ban, a program első szakaszának indulásakor, hazánkban ez 260 gramm volt, a Freshfel 2020-as felmérése szerint a fogyasztás 304 gramm/nap/főre nőtt.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásától még így is közel 100 grammra vagyunk.

A NAK célja ennek a 100 grammnak a tovább csökkentése, ehhez, vagyis a zöldség és gyümölcs fogyasztás ösztönzéséhez uniós támogatásban is részesülnek. Az Európai Friss Csapat kampány finanszírozását az Európai Unió 80 százalékban vállalja, ami a NAK esetében 1,2 millió euró támogatást jelent.

Címlapkép forrása: Eisberg