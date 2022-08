Ezt hozhatja az ősz és ekkor érdemes felvenni újabb Covid-oltást Rusvai Miklós szerint

Rusvai Miklós virológus szerint egyelőre nincs a látókörben új, nagyobb kórokozó képességű vírusvariáns, azonban ősszel, a nedves, hűvös idő, a zárt terekben töltött több idő újabb hullámot indíthat a légzőszervi betegségek szezonjában.

Rusvai Miklós virológus ősszel sok fertőzöttre számít, de a koronavírus influenzaszerű megbetegedéssé enyhült, vagyis az egészségügyre szerinte nem nehezedik majd fokozott terhelés. Kevesen kerülnek lélegeztető gépre, és egyre kevesebben halnak majd meg a covid miatt.

Az oltásokkal kapcsolatban a Blikknek adott interjújában ismertette, hogy a valaki az idén már átesett a fertőzésen, annak felesleges oltatnia magát, aki már négyszer oltatott, annak pedig nincs lehetősége ötödikre. Aki az idén még nem esett át, és már legalább négy hónapja megkapta a harmadik oltást, az várjon még egy kicsit, mert

szeptemberben vélhetőleg hozzáférhető lesz már az új, omikron-specifikus oltóanyag, ami jobb immunitást biztosít a mostani vírusváltozat ellen.

A szakértő a portállal azt is megosztotta a Sinopharm koronavírus-elleni oltóanyagról, hogy annak köszönhetően, hogy időben kiderült, hogy elsősorban az idősekben kevésbé immunogén hatású, azt igyekeztek elérni, hogy minél hamarabb be lehessen adatni a Sinopharmmal oltottaknak a harmadik oltást.

Rusvai Miklós a Sinopharmmal oltottaknak más típusú oltást ajánl harmadikként, mert akkor sejtes immunitásra is szert tesznek az antitestes immunitás mellett.

Kitért arra is, hogy az immunizáltság még most is számít. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a most forgalomban levő vakcinák még a vuhani változat ellen készültek, de ha valaki megkapta ezekből a kétadagos alapimmunizálást, és esetleg az emlékeztető harmadik oltást is felvette, akkor számíthat arra, hogy nem fog súlyosan megbetegedni, ha megfertőződik. Teljes védelem persze soha nincs, a biológia nem ismer 100%-ot, mindig vannak kivételek - hívta fel a figyelmet.

